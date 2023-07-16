以色列總理尼坦雅胡「頭暈送醫」疑中暑脫水　自稱：感覺好多了

▲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）健康亮紅燈，被送往醫院治療。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

以色列總理尼坦雅胡今天因頭暈送醫後表示，自己感覺「非常好」；他的辦公室則稱，總理可能有脫水狀況。

法新社報導，總理辦公室表示，73歲的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下午被送往特拉維夫（Tel Aviv）附近的席巴醫療中心（Sheba medical centre），他目前「狀況良好，正接受醫療評估」。

該辦公室稍後透露，尼坦雅胡昨天下午曾在以國北部加利利海（Sea of Galilee，又稱泰柏立湖，Lake Tiberias）的炎熱環境中度過一段時間。

另一份聲明則稱，「今天，尼坦雅胡感到輕微頭暈，因此在他遵循私人醫生柏柯維茲醫師（Dr Zvi Berkowitz）的建議，被送往席巴醫院的急診室。」

「初步檢查結果並無異常，初步評估是脫水。」

在數小時後發布的一段影片中，尼坦雅胡說，他和妻子在湖邊「艷陽下共度了一段時光」，期間「沒戴帽子，也沒有喝水」。

他坦言，「這顯然不是個好主意」，但自己現在感覺好多了。

「我感覺良好。」他也不忘呼籲民眾在酷熱天氣下「減少在陽光下度過的時間」，同時不要忘記「多喝水」。

去年10月，尼坦雅胡也曾在醫院度過1夜。據總理辦公室的說法，當時他參加猶太贖罪日（Yom Kippur）齋戒活動時感到不適，因此被送往醫院。