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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以色列跨黨派國會議員今來台　外交部：展現對台友誼

▲▼圖說：以色列勒海夫·荷哲諾（Yorai_Lahav-Hertzanu）議員（右四）率國會議員訪問團乙行抵台。外交部亞西及非洲司代理副司長陳詠博（左一）接機，我國駐以色列代表處李雅萍公使（右二）陪同訪團訪台。（圖／外交部提供）

▲以色列勒海夫·荷哲諾（Yorai_Lahav-Hertzanu）議員（右四）率團訪問台灣。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部今（3日）表示，以色列國會議員團一行6人應我國政府邀請於8月3日至8日訪台，訪團由勒海夫·荷哲諾（Yorai Lahav-Hertzanu）議員率領成員包括執政黨利庫黨（Likud）及在野黨聯盟未來黨（Yesh Atid）、以色列家園黨（Yisrael Beitenu）等跨黨派議員來訪，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，訪問團將就區域情勢、我國政經發展及民主人權成就、環保及動物保護等議題與我國相關首長及機構交換意見，訪台期間將晉見總統蔡英文、拜會監察院長陳菊、數位發展部長唐鳳、環保署長張子敬，以及經濟部、國家人權委員會、中華民國對外貿易發展協會及國防安全研究院，另將拜會立法院與立法委員交流，參訪新竹科學園區，外交部長吳釗燮並將設宴款待該團。

外交部表示，台以兩國共享民主、自由與人權等普世價值，並在許多領域密切合作，今年適逢台以相互設處30週年，以色列跨黨派國會議員組團訪台，充分展現以色列國會對台灣的強勁支持及友誼，外交部將在良好的合作基礎上，持續推動深化台以關係。

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