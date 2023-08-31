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珠寶同業批「花輪哥」沒證照免責　逞口舌罵「消告」要賠20萬

▲▼「花輪哥」黃傑齊是知名鑑寶專家，頗受消費者愛戴。（圖／翻攝自黃傑齊臉書）

▲珠寶鑑價師「花輪哥」黃傑齊在圈內頗有名氣，曾活躍電視節目替民眾鑑寶估價。（資料照／翻攝自黃傑齊臉書）

記者黃哲民／台北報導

曾活躍電視節目的珠寶鑑價師「花輪哥」黃傑齊，常跟國內部分同業互槓，他告中華民國珠寶鑑定協會理事長林嵩暉等5人污衊他虛構證照，求償精神慰撫共104萬元，台北地院審結，認定黃男確有美國專業證書，但林嵩暉等人也非憑空質疑，不過同案被告中華海峽珠寶交流協會秘書長林千田，罵黃男「有基架消告（意指瘋狗）夕貴歐背尬郎」，涉及人身攻擊，判林千田須賠償20萬元，可上訴。

現年66歲的黃傑齊原名黃文正，外號「花輪哥」，從事珠寶鑑定逾30年，成立相關社團推廣專業知識，曾活躍電視節目替民眾鑑價珠寶、擁有不少粉絲，但國內部分珠寶銀樓同業看不慣他的綜藝化作風，批他鑑價失誤引發消費糾紛，並質疑他沒有專業證照，黃男經營YouTube頻道，常直播反擊同業互槓。

黃男本案提告指稱，中華民國珠寶鑑定協會理事長林嵩暉等5人在臉書PO文自稱「珠寶界的吹哨者」，說舉發他犯罪事證反遭他抹黑恐嚇與誣告報復，還說他做「缺德事」，所以期待揭發他而「趕走珠寶業內的惡勢力，讓珠寶業走向正大光明」等語，更污衊他沒證照卻行騙，造成他人格與名譽受損、精神痛苦，向5人連帶求償共104萬元。

林嵩暉等人舉證黃男告他們至少27件案號、濫用司法資源更拿來直播打知名度，且黃男聲稱取得美國寶石學院（GIA）核發的珠寶鑑定師證書，但證書無正版浮水印、學員英文姓名跟黃男護照格式不符，用黃男英文名字「Jackie Wen Huang」查無修業紀錄，何況經濟部已要求下架發給黃男的聘書，司法院與高檢署停止邀請黃男提供鑑定服務，他們對可受公評之事合理評論，不必賠錢。

法官查出，雙方在智慧財產及商業法院審理的另案，函詢美國寶石學院（GIA）確認授予黃男「寶石學家課程」、「有色寶石課程」與「鑽石課程」3項畢業文憑，並於在1990年11月頒發「G.G.珠寶鑑定師執照證書」給黃男，證書上的學員英文名字為「Jackie W. Hwang」。

法官認為林男等人可能不熟悉美國姓名文化，不知中間名可縮寫或省略，例如美國前總統小布希全名為George Walker Bush，常寫成「George W. Bush」、川普全名為Donald John Trump，常寫成「Donald J. Trump」或「Donald Trump」，但林男等人非憑空質疑黃男證照真假，因此衍生的批評言論不構成侵害黃男權益。

不過同案被告中華海峽珠寶交流協會秘書長林千田，在臉書的PO文留言「大家小心！有基架消告夕貴歐背尬郎！」法官認為這是閩南語「有一隻瘋狗四處胡亂咬人」發音的國字寫法，意指黃男是「瘋狗（消告）」，已超出先前討論黃男有無證照等公益層面，並涉及人身攻擊，具有侮辱與誹謗含意，據此判林千田須賠黃男20萬元，可上訴。

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