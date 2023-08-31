眼外肌轉植手術治癒左眼內斜視　看見全新人生

▲接受眼外肌轉植術式手術前(上)、手術後(下)比較 。（圖／嘉義基督教醫院提供）。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

男子兒時因疾病造成左眼嚴重內斜視，四處求醫多年屢屢受挫，甚至經北部的大醫院皆表示無法手術，讓他感覺前景灰暗；幸透過網路病友分享於嘉義基督教醫院手術成功經歷，抱著期待來嘉基求醫，經眼科蔡忠斌醫師診斷並說明，施予眼外肌轉植斜視手術治療，術後當天就可返家，經術後追蹤病人已經沒有斜視，複視症狀也完全消失。

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▲以稜鏡為病患檢查眼球角度是否斜視。（圖／嘉義基督教醫院提供）。

T先生今年大學剛畢業，在國小時因腦瘤造成左眼內斜，經腦部手術後，仍遺留有左眼嚴重內斜視及複視，加上眼睛外觀上的看起來異常，對生活、人際關係與求職造成極大的不便。曾在北部各大醫院就醫，醫師皆表示無法手術，或是手術後很容易復發，讓即將面臨就業階段的他感到頹喪。嘉基醫院眼科蔡忠斌醫師表示，病患經診斷為左眼第六對腦神經完全麻痺，於是為病人安排進行眼外肌轉植斜視手術，主要是取用部分左上直肌與部份左下直肌進行顳側轉植、再加上可調整式左內直肌放鬆術式，手術後當天即出院返家。手術後追蹤病人已經沒有斜視，原來的複視症狀也完全消失，T先生終於能展開「正視」職場生活。

▲蔡忠斌醫師說明斜視手術方法。（圖／嘉義基督教醫院提供）。



蔡忠斌醫師指出，傳統的斜視手術採用的是眼外肌放鬆與切除術式，可用來矯正一般的內外斜視；但是對於神經麻痺引起的斜視則效果很有限，因為麻痺的眼外肌已經沒有收縮的力量，再怎麼切除加強也無法有足夠力量維持眼球的正常位置，所以手術後經常矯正不足而且很容易復發斜視。蔡忠斌進一步說明，眼外肌轉植的術式是利用其他仍有收縮力量的眼外肌，將部分收縮力量的向量轉到麻痺眼外肌的方向，重新創造該麻痺眼外肌應該有的力量，以長期穩定的維持眼球位置。再加上在對側的眼外肌進行可調整式放鬆術式，在手術後依照病人的眼位再進行微調，將手術的效果大幅提升。



蔡忠斌醫師也特別提醒，現代的斜視手術有很多新的發展，尤其在可調整式手術、眼外肌轉植手術、肉毒桿菌素注射等新技術的運用，讓許多過去無法治療，或是治療效果不好的斜視患者，都有了新的治療契機。斜視的治療可以促進雙眼視覺功能、也能改善外觀增進人際關係。建議患者應積極尋求治療，接受現代新發展的斜視手術治療。