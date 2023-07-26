嘉義基督教醫院骨鬆中心優質服務　獲滿分金牌及友善機構兩認證

▲嘉基骨鬆中心榮獲滿分金牌及友善機構兩項認證殊榮 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院骨鬆中心成立近一年，致力悉心照顧每一位患者提供最優質的骨鬆照護，日前更榮獲國際骨鬆學會最高榮譽”滿分”金牌認證，同時也獲得中華民國骨質疏鬆學會的骨鬆友善機構的雙重認證，成為嘉義市區第一家擁有此兩項殊榮的醫院。

嘉基骨鬆中心主任吳政誼表示，秉持著「最佳執業藍圖-骨折聯合照護」理念，積極減少骨折的再次發生，並為患者提供骨質疏鬆諮詢及治療時的最佳選擇；不僅有助於預防骨鬆的發生，還能節省照護上的經濟負擔，提升患者的生活品質。期望在這充滿溫馨關懷的環境，醫療團隊將繼續努力，守護患者的骨骼健康，為每一位步入門診室的患者帶來安心與療癒。

吳政誼指出，骨折聯合照護評分的目的，是以衡量醫療機構是否能夠提供高品質的細心和有效的續發性骨折預防服務，包含了病人辨識、病人評估、骨折後評估時限、評估指引、脊椎(壓迫性)骨折、次發性骨鬆原因、跌倒預防、多面向健康與生活型態因子評估、藥物啟用、藥物回顧、溝通策略、長期處置、資料庫等13個評分項目以追蹤和報告、研究和持續改進之依據。嘉基骨鬆中心團隊整合八個部門及十多位主治醫師跨團隊合作，經學會評分全部都達到滿分的要求，成為嘉義市區第一家認證金牌，可見嘉基團隊在對待患者的照護已具國際水準。此外，也以完整的醫療團隊、醫療、設備、諮詢及轉介流程，經中華骨鬆學會認證，為嘉義市第一家骨鬆友善機構認證之醫療院所，為提供骨質疏鬆諮詢或治療時醫療院所最佳選擇。

全球數百萬骨折患者會面臨再次骨折的嚴重風險，而「攔阻骨折」計畫為次發性骨折的預防帶來曙光。吳政誼主任強調，獲得認證滿分金牌獎是醫療團隊克服重重困難的成果，不僅須準確辨識住院和門診病人，還必須針對整個醫療體系中的患者進行評估，打造客製化治療計劃，全面降低骨折風險。

骨折聯合照護模式要由個管師、醫師、護理師、營養師、職能治療師、社工等專業人員組成，以提供最佳的治療方案。同時，也對患者及家屬進行詳細說明，讓他們了解骨質疏鬆的病因，提供預防方法、營養指導、運動建議，確保治療計劃的成功實施；過程中，團隊不斷自我檢討，藉由認證過程，持續改善服務流程，提高患者滿意度，使更多患者從嘉基的醫療服務中受益。金牌認證不僅肯定了團隊的付出，更是對患者關愛的極大讚譽。嘉基骨鬆中心的全球最高水準認證，及骨鬆友善機構意味著他們能為更多病患提供專業安心的照護服務，造福更多民眾。這股守護平安與療癒的力量，將持續散播光明，讓每位患者都能感受溫暖的醫療關懷。