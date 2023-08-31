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日本排「福島核廢水」引恐慌　原能會：建置資訊平台持續強化監測

▲▼日本福島第一核電廠核廢水排放入海後，首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹宜庭／台北報導

日本政府昨日起開始排放福島第一核電廠「核處理水」，雖然國際原子能總署（IAEA）評估後認為「符合國際安全標準、輻射影響可以忽略」，但經海水大量稀釋後仍含有氚元素，單日排放量為460噸，引發周邊鄰國恐慌。對此，原能會30日表示，他們以三原則及四項配套措施，建置放射性物質海域擴散海洋資訊平台，將透過跨部會合作，掌握日本排放源頭資訊、強化海域輻射監測以及每日擴散預報結果，讓民眾安心。

原能會表示，他們已於109年成立跨部會平台，經由跨部會合作，秉持「科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關」等三項原則，持續執行掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台等4項配套措施，以維護國人健康與台灣附近海域輻射安全。

原能會指出，國際原子能總署（IAEA）針對日本福島第一核電廠含氚廢水排放案，邀集包含中國、韓國、俄國、美國及加拿大等11個會員國專家籌組調查團，依據國際安全標準進行審查，並經5次赴日現場視察後，於今年7月4日公布對整體評估結果，認為日方的排放計畫符合國際安全標準，排放作業對民眾和環境造成的輻射影響可以忽略。此外，我國也3度籌組專家觀察團赴日實地考察，認為日方排放作業尚能符合國際安全標準。

原能會強調，為考量排放作業將長達30年以上，我國仍將持續密切注意其排放作業，並要求日方針對排放的異常和意外狀況妥善做好應變作業，以確保安全。目前政府已由原能會與衛福部、農業部、海委會的跨部會合作強化輻射監測作為，執行海水、漁產、環境生態樣品及日本進口食品之取樣檢測。

其中，原能會說明，海域輻射監測強化措施包括：擴大我國海域海水監測點位由33點增加至107點、強化近海漁產檢測量由200件增加至3000件，至今檢測結果均無輻射異常情形。另外，衛福部也執行邊境檢測日本進口食品共21萬多件，都符合我國食品安全標準。未來，他們將持續進行漁產、海水監測及進口食品檢測，並滾動調整跨部會監測計畫，以確保我國海域環境、漁產及食品安全。

原能會表示，為預先掌握日本福島含氚廢水排放對台灣海域的影響，核研所與交通部氣象局合作，以100年日本福島事故後的十年歷史洋流資料，進行氚廢水擴散濃度動態模擬分析。根據結果顯示，主要的含氚廢水，沿北太平洋洋流向東流向美國西岸，而部份則受北太平洋中尺度渦流影響，約在排放1至2年後到達台灣附近海域，氚濃度約在排放4年後達到最大值，約在100萬分之1 (10-6) Bq/L的範圍，遠低於台灣海域的氚環境背景平均值0.5 (5x10-1) Bq/L，以及氚的輻射儀器偵測極限0.1(10-1) Bq/L，對台灣附近海域輻射安全影響，已至可忽略的程度。

對於日本排放含氚廢水，對北太平洋與我國周圍海域的輻射影響，原能會指出，日方8月24日排放後已同步啟動每日預報，提供未來7天擴散預報分析，依洋流擴散方向，由日本福島至臺灣海域選定5大關注區域，提供日本排放含氚廢水於北太平洋海域的濃度分佈與評估最大濃度值，並將科學數據評估結果，轉化成紅綠燈號，方便民眾瞭解。

針對日本福島含氚廢水排放作業，原能會透露，我國政府已透過行政院原能會建置公開透明的放射性物質海域擴散海洋資訊平台，將透過跨部會合作，掌握日本排放源頭資訊、強化海域輻射監測以及每日擴散預報結果，轉譯為淺顯易懂的燈號，以透明專業的立場公開於海洋資訊平台，讓民眾放心。

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