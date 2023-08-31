台南發錢了！重陽敬老禮金1千「人瑞1萬」　直接入帳33萬人受惠

▲台南市政府10月將發放重陽敬老禮金，未滿百歲者每人新台幣1000元，百歲以上人瑞每人新台幣1萬元禮金及2000元以下禮品1份。（圖／示意圖、記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府10月將發放重陽敬老禮金，未滿百歲者每人新台幣1000元，百歲以上人瑞每人新台幣1萬元禮金及2000元以下禮品1份，禮金將採直接入帳，預計近33萬人可領！

台南市政府指出，領取條件於1、2023年6月30日前設籍並於2023年9月23日前持續居住台南市未遷出仍健在者。2、65歲以上至99歲之長者：於民國47年10月23日前（含當日）出生之長者；3、55歲以上至64歲原住民、市定原住民：於民國57年10月23日前（含當日）出生之原住民長者。4、100歲以上人瑞：以衛生福利部社會及家庭署提供之百歲人瑞名冊對象為主，符合規定者，發給重陽敬老金，從2023年9月24日至112年10月23日歿者仍發給重陽敬老金。出境未入境致未能於發放期間完成領取者不予補發。

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重陽敬老禮金發放金額：未滿百歲者每人新台幣1000元。百歲以上人瑞：每人新台幣1萬元禮金及2000元以下禮品1份。今年採現金、匯款2種方式，如果直接入帳，錢將自動撥款至指定帳戶，郵局、銀行，超商7-11、全家ATM皆可領。



台南此次採用15家金融機構帳戶，包括：郵局、兆豐銀行、台銀、彰銀、一銀、華銀、合庫、土銀、台企銀、南市區漁會、南縣區漁會、台南市各區農會（含臺南市臺南地區農會）、元大、京城、中國信託；如果採用非上述行庫，須自行負擔轉帳手續費。

社會局表示，市府考量到長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩的意願，可自由選擇匯款帳戶，由市府財政稅務局辦理匯撥，並協調15家金融機構皆無須匯款手續費，存摺備註欄顯示為「台南市政府」，長輩如有任何疑問，請聯繫戶籍所在地公所或社會局。





市長黃偉哲特別提醒長輩，為避免不肖人士假借領取重陽敬老名義進行詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人進行申請或代領，若有任何重陽敬老禮金及健保福利金領取問題，請馬上聯繫戶籍所在地區公所或洽台南市政府社會局老人褔利科專線2982617或2991111轉6538、8353查證。