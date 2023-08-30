台南臨安橋9月2日封橋改建　民眾請改行兩側鋼便橋

▲台南市臨安橋改建將於9月2日上午8時封閉舊橋進行改道，屆時臨安橋兩側搭設的鋼便橋替代道路將正式啟用，民眾請改行兩側鋼便橋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市臨安橋改建將於9月2日上午8時封閉舊橋進行改道，屆時臨安橋兩側搭設的鋼便橋替代道路將正式啟用，仍維持雙向各三車道通行，工務局表示，舊橋拆除及改建工程施工期間，會安排義交人員全天24小時於道路路口指揮交通，以降低對交通的衝擊，也請民眾行駛經過鋼便橋時放慢車速，以維交通安全。





臨安橋鋼便橋開放改道通車後，為配合舊橋拆除作業，北上行駛中華西路二段左轉安平路路段，以及南下行駛中華西路二段左轉府前一街路段，將禁止車輛左轉；東側府前一街僅能右轉北上行駛鋼便橋，往西直行及左轉南下中華西路二段路段將封閉道路，工務局將設置交維警示設施及相關導引牌面，指示車輛改道方向。





另於舊橋拆除及改建工程施工期間，工務局會安排義交人員全天24小時於道路路口指揮交通，鋼便橋道路限速為40公里，請民眾行駛經過鋼便橋時，配合交維人員指引並放慢車速，以維交通安全，新橋預計2024年年底完工。



台17線臨安橋改建後橋長總長（含引道）約200公尺，寬度增加為32.4公尺，改建後除可解決原臨安橋混凝土劣化問題，確保橋梁的使用安全及提高地方交通疏運外，梁底高程預計抬高1.2公尺，亦可打通運河遊船的瓶頸路段，使安平舊城區與沙卡里巴，能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華，成為台南市的一大亮點建設。





工務局指出，為改善臨安橋結構安全並完成運河遊船計畫，市府積極向交通部爭取「台南市中西區臨安橋改建工程」，終獲全額補助橋梁改建經費5億元。為使施工期間仍能維持車輛通行順暢，前期作業先於原臨安橋兩側各搭設一座鋼便橋替代道路，仍維持雙向各三車道通行，9月2日將封閉舊橋進行車輛改道，並開始進行臨安橋舊橋拆除及改建工程。