　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

新的學期要買的東西琳瑯滿目，花費更是驚人。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲新的學期要買的東西琳瑯滿目，花費更是驚人。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

暑假結束即將迎來開學，新學期要準備的物品琳瑯滿目，花費也不少，有人就形容開學等於破產。近日一張來自中國北京地區的開學清單，引發網友關注討論，總金額竟高達42萬（皆為人民幣，約183萬新台幣），讓人看了目瞪口呆。

只要能給孩子更好的教育資源，家長們願意付出更多的時間和金錢，除了基本的學習用品和開銷，為了贏在起跑點，還要安排補習班等。該份清單列出，包括379元的雙肩書包、200元文具套裝、500元閱讀書目、499元兒童手錶，還有2套制服和4套便服共2600元衣服、4雙鞋子2400元，為了加強功課和專長，還報了英語奧數班1年12000元、鋼琴家教輔導1年20000元、特長培養班1年10000元。

北京的開學清單。（圖／翻攝自網易新聞）

北京的開學清單。（圖／翻攝自網易新聞）

此外，還有課後托管班1年12000元、假期旅遊費用1年50000元，每個月零用錢500元，1年6000元，再加上其他雜七雜八的，加起來總共42萬，令不少網友驚呼：「快供不起了」，感嘆難怪現在的年輕人都不願意生孩子，因為生得起但養不起。

總金額將近42萬人民幣。（圖／翻攝自網易新聞）

▲總金額將近42萬人民幣。（圖／翻攝自網易新聞）

為了緩解家長們在教育方面的經濟壓力，減負成為了重要的解決途徑，目標是讓學生的教育負擔減輕，回歸到學校和課堂，通過減少額外的補習班和輔導費用，讓學生有更多時間和精力進行自主學習和發展。

延伸閱讀
愛莉莎莎租不到房！　換職稱再戰仍被房東這理由拒絕
《海豚灣戀人》童星殺人被通緝　死者母聞「判17年定讞」淚崩回一句
坑殺外國人再現！「芭樂一份1千元」　這個夜市也坐地起價

 
ET快訊
克里姆林宮首度表態「普里格津」遭暗殺：可能是蓄意擊落
特斯拉男國道「解放雙手」低頭看小說！離譜畫面全被拍
他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

雙城論壇成果　各方充滿期待

5歲童機場遭撞送醫！搭救護車「半路出車禍」姊姊不幸身亡

華為「上半年淨利」大賺2000億　同比增長218%

「夏宋會」提醒郭台銘？　夏立言：關公「忠孝節義」精神值得學習

短裙妹進男廁！5分鐘「馬桶砲戰」太激情　綠帽男友怒了

少婦肚子「急速膨脹15kg」快爆炸！臟器壓扁成紙片…揭1惡疾纏身

批女孩是早戀元凶「大多是她們勾引」　陸高級教師出書內容惹議

暗示郭台銘失信？「夏宋會」參訪關公廟　宋濤特地讀「這段誓詞」

為提振經濟　陸大型銀行擬調降房貸與存款利率

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

路樹砸中畫面

開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

雙城論壇成果　各方充滿期待

5歲童機場遭撞送醫！搭救護車「半路出車禍」姊姊不幸身亡

華為「上半年淨利」大賺2000億　同比增長218%

「夏宋會」提醒郭台銘？　夏立言：關公「忠孝節義」精神值得學習

短裙妹進男廁！5分鐘「馬桶砲戰」太激情　綠帽男友怒了

少婦肚子「急速膨脹15kg」快爆炸！臟器壓扁成紙片…揭1惡疾纏身

批女孩是早戀元凶「大多是她們勾引」　陸高級教師出書內容惹議

暗示郭台銘失信？「夏宋會」參訪關公廟　宋濤特地讀「這段誓詞」

為提振經濟　陸大型銀行擬調降房貸與存款利率

冷氣砸死女大生「只賠」180萬？律師解答：罵之前先把事情搞清楚

中國新地圖宣稱擁廣大「南海主權」　馬來西亞拒絕接受

台中小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊狂勸離婚：永遠等妳　挨告賠慘了

館長點名高嘉瑜：護航賴品妤「我有看到」　對她非常失望

蘇拉陸警解除！海葵接力2天抵近海「雙颱夾擊」　不排除再發海警

開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

雙城論壇成果　各方充滿期待

饒河夜市千元水果坑殺外國客！竟是「士林阿婆」轉陣地繼續撈錢

SM硬起來保RIIZE私生活爭議成員！　喊告散布私密照者「明確違法」

瓜地馬拉「總統當選人」政黨遭停權　要求推翻決議

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

大陸熱門新聞

短裙妹進男廁！5分鐘「馬桶砲戰」太激情

網紅穿清涼比基尼外拍　釣魚男「2小時沒看一眼」

5歲童搭救護車途中出車禍！9歲姊姊遭撞亡

開學就破產！北京學童「天價收據」噴183萬

雙城論壇成果　各方充滿期待

華為上半年淨利大賺2000億　同比增長218%

陸籍留美博士生槍殺教授 13年前曾高考入名校成「清貧家庭典範」

佛山布行老闆長期出軌　小三竟是姪女

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

國台辦：8／30起免核酸、抗原檢測

少婦肚子急速膨脹15kg快爆炸！臟器壓扁成紙片

陸房產供應商被開發商拖累　積欠貸款至少12兆

午休「趴睡」繳900元！家長投訴　校方：一種管理費

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

更多熱門

相關新聞

饒河水果攤坑外國客！竟與士林夜市同一攤

饒河水果攤坑外國客！竟與士林夜市同一攤

過去台北市士林夜市多家水果攤賣高價切好的水果，辯稱使用高級水果，幾包就要觀光客付出大把鈔票，數度造成討論並掃盪取締近50次，如今傳出另一個台北饒河夜市也出現這樣坑殺觀光客的現切水果攤，如今爆出根本是同一個業者重操舊業，因士林夜市無法做了就移到饒河夜市繼續重操舊業。

狂燒紙紮屋給往生者！命理師曝真相：這些都收不到

狂燒紙紮屋給往生者！命理師曝真相：這些都收不到

做下巴微整型！正妹慘變「卡通人物」

做下巴微整型！正妹慘變「卡通人物」

華堡比廣告照片小一倍！漢堡王被控圖文不符

華堡比廣告照片小一倍！漢堡王被控圖文不符

鬼月看房！他腿軟跪地...祂猙獰吼：再不滾讓你死

鬼月看房！他腿軟跪地...祂猙獰吼：再不滾讓你死

關鍵字：

周刊王開學上學

讀者迴響

熱門新聞

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

連勝文爆「郭台銘要侯下」　郭辦發3聲明回應

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

好市多新三明治上架　會員一試超滿意

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

情侶8個月「LINE狂傳15萬訊息」！他曝1招查看

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

AI股翻車+1　京元電爆違約交割3424萬

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

更多

最夯影音

更多
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行
北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面