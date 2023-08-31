開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

▲新的學期要買的東西琳瑯滿目，花費更是驚人。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

暑假結束即將迎來開學，新學期要準備的物品琳瑯滿目，花費也不少，有人就形容開學等於破產。近日一張來自中國北京地區的開學清單，引發網友關注討論，總金額竟高達42萬（皆為人民幣，約183萬新台幣），讓人看了目瞪口呆。

只要能給孩子更好的教育資源，家長們願意付出更多的時間和金錢，除了基本的學習用品和開銷，為了贏在起跑點，還要安排補習班等。該份清單列出，包括379元的雙肩書包、200元文具套裝、500元閱讀書目、499元兒童手錶，還有2套制服和4套便服共2600元衣服、4雙鞋子2400元，為了加強功課和專長，還報了英語奧數班1年12000元、鋼琴家教輔導1年20000元、特長培養班1年10000元。

▲北京的開學清單。（圖／翻攝自網易新聞）

此外，還有課後托管班1年12000元、假期旅遊費用1年50000元，每個月零用錢500元，1年6000元，再加上其他雜七雜八的，加起來總共42萬，令不少網友驚呼：「快供不起了」，感嘆難怪現在的年輕人都不願意生孩子，因為生得起但養不起。

▲總金額將近42萬人民幣。（圖／翻攝自網易新聞）

為了緩解家長們在教育方面的經濟壓力，減負成為了重要的解決途徑，目標是讓學生的教育負擔減輕，回歸到學校和課堂，通過減少額外的補習班和輔導費用，讓學生有更多時間和精力進行自主學習和發展。

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