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饒河夜市千元水果坑殺外國客！竟是「士林阿婆」轉陣地繼續撈錢

過去士林夜市多家水果攤賺黑心觀光財，如今爆出饒河夜市也出現這樣的水果攤，甚至還是同業者轉移陣地去賣。（圖／資料照）

▲過去士林夜市多家水果攤賺黑心觀光財，如今爆出饒河夜市也出現這樣的水果攤，甚至還是同業者轉移陣地去賣。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

過去台北市士林夜市多家水果攤賣高價切好的水果，辯稱使用高級水果，幾包就要觀光客付出大把鈔票，數度造成討論並掃盪取締近50次，如今傳出另一個台北饒河夜市也出現這樣坑殺觀光客的現切水果攤，如今爆出根本是同一個業者重操舊業，因士林夜市無法做了就移到饒河夜市繼續重操舊業。

高價水果用公克計價，隨便買一袋就會超過百元。（圖／讀者提供）

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▲高價水果用公克計價，隨便買一袋就會超過百元。（圖／讀者提供）

知情人士向《中時新聞網》爆料，「饒河夜市坑殺外籍客的水果攤老闆，和士林夜市爭議水果攤是同一老闆」，甚至雇用同一批外籍移工顧攤，過去就曾被指控在士林夜市賣高價水果的攤商，也被認為是同一個阿婆轉移陣地繼續賣。

有網友帶越南朋友到饒河夜市遊玩，因有人想吃榴槤因此走到水果攤買，剛開始店家表示一袋100多元，卻在得知朋友是越南人身分後，竟然坐地漲價一袋要400，但他們還是結帳了。文章一出就有網友分享，先前在饒河夜市買現切芭樂，一袋140元，沒想到隔壁韓國客人買了小袋的份量，結帳金額卻要1000多元，台幣當成韓幣在賣，也讓網友炸鍋熱議。

消保官29日晚上帶隊到饒河夜市突擊抽查，台北市主任消保官楊麗萍受訪表示，「本次稽查重點針對攤商標價是否明確、有沒有虛偽佈達、隱匿的情勢，以及攤商現切水果標價、單位及計價方式是否明顯標，若標價不清，現場會先勸導改善，業者現場有改善完畢，就不會有後面相關程序」。

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