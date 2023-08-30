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新北男遭2車「輾撞拖行」慘死！生前剛問加油站員工：能一起普渡嗎

▲▼老伯過馬路被砂石車撞倒壓過，隨後再被小客車碾爆頭，當場死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林姓男子穿越馬路時，遭到右轉曳引車撞上，接著又被休旅車輾過，當場傷重身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、柯振中／新北報導

新北市鶯歌區30日下午發生嚴重車禍，65歲林姓男子穿越馬路時，遭到右轉曳引車撞上，又被休旅車輾過，導致當場身亡。根據調查，林男生前才詢問加油站員工「能不能一起普渡」，被拒絕後想穿越馬路回家，卻在途中遇劫，曳引車林姓駕駛目前已被逮捕，全案依照過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

根據調查，林男住在事發的尖山路、文化路附近，由於30日是中元普渡，許多店家、家庭都會擺桌祭拜，他也特地穿越到對面的加油站，詢問加油站員工要不要一起拜拜，不過被加油站員工以「我們自己拜」為由婉拒。

▲▼老伯過馬路被砂石車撞倒壓過，隨後再被小客車碾爆頭，當場死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林姓男子跑到加油站，詢問員工「能不能一起普渡」，遭拒絕後打算過馬路回家，卻遭連續輾撞身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼老伯過馬路被砂石車撞倒壓過，隨後再被小客車碾爆頭，當場死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男受到拒絕後，再度穿越馬路想回家，不過走的地方不是斑馬線，而是在汽機車停止線前，加上經過曳引車前方時，曳引車行駛方向的號誌正好轉變為綠燈，因而遭起步右轉的林姓駕駛撞上，當場受了重傷。

後方33歲的梁姓駕駛開著休旅車，疑似因為沒有注意到前方車況，再度撞上了倒在路口的林男。由於二度遭到輾撞，林男頭破血流、當場身亡，警消到場後並未將人送醫。

警方透過監視器追查，在台北市新光路找到駕駛曳引車的58歲林姓駕駛，將林姓駕駛、梁姓駕駛帶回調查，林姓駕駛到案則供稱，根本沒有感覺撞到人。2名駕駛人的酒測值皆為0，警方訊後依照傷害致死、肇事逃逸等罪嫌將林姓駕駛送辦，梁姓駕駛則是被依過失致死罪嫌送辦。

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