5歲童機場遭撞送醫！搭救護車「半路出車禍」姊姊不幸身亡

▲男童在機場遭撞，上救護車送醫途中又出車禍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

江西贛州近日發生一起恐怖死亡車禍，周姓男子的5歲兒子在機場被旅客撞倒，導致身上受傷，在機場的安排下搭乘救護車送醫。沒想到送醫的過程中，救護車沒有鳴笛闖紅燈，導致發生嚴重事故，車上的周男與妻子、5歲大的兒子分別受到輕重傷，同車的9歲女兒更是傷重不治身亡，恐怖的意外引發討論。

綜合陸媒報導，周姓男子29日帶著妻小準備出門旅行，沒想到抵達機場以後，兒子被一名旅客撞倒，導致身上受傷，機場接獲消息以後，也立刻協助安排救護車，將周男一家送往醫院。

周男與妻小們全部上了救護車，沒想到駕駛在行駛過程中沒有鳴笛，經過路口時還闖了紅燈，結果因此遭遇嚴重車禍，9歲的女兒當場身亡、周男與妻兒也分別受了輕重傷。

▼男童搭救護車送醫，沒想到因為救護車駕駛沒鳴笛、闖紅燈，導致發生車禍，同車的9歲姊姊當場身亡。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



對此，周男出言痛批，只要是駕駛員培訓有做好，都不會發生這種意外，機場也因為秩序管理不佳，導致兒子受傷，接下來會透過法律途徑求償。機場的工作人員則對此回應，事發以後一直有與周男保持聯繫，目前雙方正在協商處理當中。

恐怖的意外在網路上引發討論，不少大陸網友震驚直言，「救護車變成了要命車」、「這可真是連環劫，希望父母能挺過去」、「不幸的事怎麼都被這家人遇上了」、「怎麼這麼慘啊，太難受了。」