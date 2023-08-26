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他為安撫3歲女兒闖紅燈！撞飛重機男「重砸超商」慘死　驚悚影片曝

記者閔文昱／綜合報導 

宜蘭縣礁溪鄉26日上午發生一起死亡車禍，一輛重機行經礁溪鄉玉龍路1處路口時，遭到一輛闖紅燈轎車高速猛撞，導至騎士當場噴飛2層樓高，並撞擊路旁超商慘死。初步了解，肇事的67歲吳姓汽車駕駛當時是在安撫車上的3歲女兒，才會沒注意到紅綠燈，釀成大禍，但詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

這起事故發生在上午7時許，67歲吳姓男子開車沿大塭路東往西方向行駛，行經事故路口時闖紅燈，撞上23歲張姓重機騎士，還波及到路邊一輛轎車及超商，猛烈撞擊導致張男噴飛，當場沒了生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。

▲▼ 礁溪死亡車禍 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲撞擊力道猛烈，轎車車頭幾乎全爛。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

根據路口監視器畫面顯示，騎乘重機的23歲張姓男子當時正直行通過路口，不料吳男駕駛汽車突然從一旁竄出，2車在路口發生猛烈碰撞，張男當場噴飛2層樓高，並旋轉撞上路旁超商，強大撞擊力道也導致轎車車頭嚴重毀損，重機則幾乎撞爛，畫面觸目驚心。

▲▼ 礁溪死亡車禍 。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，肇事的67歲吳姓駕駛是老來得子，當時車上載著年僅3歲的女兒，因女兒哭鬧，他分心安撫卻未注意前方號誌，導致閃避不及撞上到租重機宜蘭散心的張男。吳男事後坦承疏失，強調會負起一切法律責任，而張男家屬接獲消息後則馬上趕往宜蘭，悲痛完成相驗程序。

▼重機騎士噴飛後撞上超商，當場慘死。圖經變色處理。

▲。（圖／記者游芳男翻攝）

ET快訊
驚悚新視角曝！他闖紅燈撞飛重機男「為安撫3歲女兒」

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