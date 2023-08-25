台中22歲女「紅燈直直騎過去」　連人帶車被撞飛10m...掉進排水溝　

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區日前發生一起交通事故，雅秀路與雅秀武段路口，1名22歲劉姓女子騎車闖紅燈，綠燈通行的李姓女騎士閃避不及撞上劉女，造成劉女連人帶車摔落一旁的排水溝，激起大片水花，畫面驚悚，所幸劉女送醫檢查僅四肢多處擦挫傷，沒有生命危險。

台中市大雅警分局調查，該案發生於22日上午8時許，劉姓女子騎機車沿雅秀路往上山路直行，疑似未遵守交通號誌闖紅燈，遭沿雅秀五路往北行駛的李姓女騎士（32歲）碰撞，導致劉女人車掉落水溝。

監視器影像顯示，劉女車道已紅燈多時，但她不知什麼原因直接往前行駛，而綠燈通行的李女來不及反應，撞上闖紅燈的劉女，劉女受到撞擊人車都摔入一旁的排水溝，李女也人車倒地，誇張的過程，讓停等紅燈的騎士看傻了眼。

▲▼劉女車道已紅燈多時，闖紅燈遭撞後連人帶車摔落排水溝。（圖／民眾提供）

警方獲報到場處理，劉、李經酒測沒有酒精反應，車禍造成2人四肢多處擦挫傷，經送往中港澄清醫院治療後無大礙。據查，劉女為大學生，2人傷勢均為輕傷，當天急診處理完畢即離院。詳細肇責將由交通大隊進一步釐清。

警方呼籲，用路人行駛時應遵守交通規則，注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。

▲▼事故造成雙方車損。（圖／民眾提供）



