白目酒駕男！闖紅燈險撞警車　酒還沒退就上路...這下慘了

▲吳姓男子闖紅燈險些撞上警車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄員警駕駛警車在路口停等紅燈，號誌變換為綠燈後緩緩起步前進，右側一部白色轎車卻無視紅燈、呼嘯而過，幸好警車急停才未發生擦撞，員警立即尾隨攔停，駕車的吳姓男子（41歲）下車後，身上的酒氣正朝員警撲鼻而來，一問之下，男子坦承前一晚喝了酒，但自認身體狀況無虞才會開車外出保養。警方進行酒測，男子酒測值達每公升0.28毫克，當場遭警逮捕送辦。

▲吳姓男子酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局龍華所警員蕭博森、劉青霖於24日上午10時許，行經鼓山區東門路與瑞豐街口時，綠燈起步沒多久，差點遭違規闖紅燈的白色轎車車撞上，把員警嚇出一身冷汗，立即尾隨攔查。開車的吳姓男子表示，不知道有闖紅燈行為，以為那個路口是「閃紅燈」才會逕行通過，這時員警馬上聞到吳男身上散發濃厚酒氣，準備對其實施酒測。

初步了解，吳男前一晚與好友在仁武區飲酒歡唱，直到深夜0時許才結束飲酒搭車返家，一早起床感覺身體無不適症狀，自認體內的酒精已代謝完全而駕車上路，準備前往保養廠檢修車輛，途中誤將紅燈號誌錯認成閃光號誌，因而遭員警盤查，進一步發現酒精檢測超標。原本只是要開車到保養廠檢修，最後不僅因涉犯公共危險罪嫌遭到逮捕，準備檢修的車輛更遭扣繳牌照並移置保管，實在是得不償失，警方在訊後依公共危險罪將他移送。