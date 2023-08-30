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高雄奶茶節周末登場！33家必喝名單出爐　飲料控衝一波暢飲超滿足

▲▼高雄奶茶節9/2-9/3於鹽埕埔捷運站二、三號出口舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄奶茶節9/2-9/3於鹽埕埔捷運站二、三號出口舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

奶茶控別錯過！高雄美食月最後強檔「2023奶茶節」，將於這周末(9月2、3日)在鹽埕區大勇路登場，首波參與市集的33家奶茶店名單出爐，包括人氣店家「樺達奶茶」、「泰度C」、「藕家黑糖鮮奶茶」等，建議民眾可搭乘捷運至橘線鹽埕埔站2、3出口即可抵達。

今年「高雄奶茶節」活動以熱鬧市集方式呈現，已有多間高雄超人氣店家率先響應，如「鮮茶道」、「樺達奶茶」、「抒嗜人文茶飲」等名店；而網路神店「神農本舖-經典老店」，店內有700種飲料，例如高人氣飲料珍珠奶茶，是許多民眾在火車站前補習的回憶。

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▲高雄奶茶節喝得到各式奶茶。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄奶茶節喝得到各式奶茶。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄奶茶節喝得到各式奶茶。（圖／記者許宥孺翻攝）

「鹽埕小熊」，將店內打造為超美網美牆，成為IG熱門打卡景點，店內「鐵觀音鮮奶茶」，攪拌後茶葉與鮮奶合而為一，入口即感受平衡的茶香韻味，是喜歡茶香濃厚的民眾首選。「泰度C」的奶蓋，以泰奶甜甜的滋味加上偏鹹奶蓋，鹹甜鹹甜滋味，豐富了泰奶的口感；法式口味的「有時喝茶鍋煮奶茶專賣店」，奶茶調和佛手柑、柑橘皮、檸檬草、添加珍貴的矢車菊，充份展現法式浪漫風。

觀光局長高閔琳表示，根據財政部統計，高雄市的手搖飲店數與營業額雙雙居全國之冠，而高雄鹽埕有享譽全台的奶茶一條街「新樂街」，短短550公尺即有超過10家奶茶店，因此本次活動擇於鄰近奶茶街的大勇路作為活動場域，邀請鹽埕在地的經典奶茶老店，以及高雄各區特色奶茶店家及美食餐車到場助陣，共計超過70個店家，共同推動高雄美食觀光。

▲高雄奶茶節首波33家名單出爐。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄奶茶節首波33家名單出爐。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局提醒，為避免過多車流導致壅塞，高雄奶茶節活動期間，場域周邊實施交通管制，禁止汽機車進入活動會場。建議市民朋友可搭乘捷運，至橘線O2鹽埕埔站2、3號出口即達現場，或搭乘輕軌至C13駁二蓬萊站、C12駁二大義站，步行約10分鐘至活動會場，千萬別騎車或開車前來，以免因尋找停車位，錯失品嘗美味的絕佳時機。

▼高雄奶茶節交通資訊。（圖／高雄市觀光局提供）

▼高雄奶茶節交通資訊。（圖／高雄市觀光局提供）

▼高雄奶茶節交通資訊。（圖／高雄市觀光局提供）

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