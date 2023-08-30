老司機出事了！高雄選妃名店被抄...他才做一半　怒傷2警下場曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區有一家美容護膚坊，對外宣傳自家有上百個佳麗，可以現場選妃，而且收費平價，不過去年11月就在警方前往去查緝時，一名嫖客因為不滿警方來抄店，趁機要逃跑時，跟員警方發生推擠衝突，造成2名員警受傷，檢察官現在將他起訴，讓原本只要罰款的社違法，也因為推擠拒捕而罪加一等變成了妨害公務罪，將面臨3年以下有期徒刑，併科30萬以下罰金。

這起案件發生在去年11月2日，員警接獲線報表示七賢一路電信大樓當中暗藏春色，一家美容護膚坊主要從事賣淫，而且強調裡頭有上百佳麗，還可以現場選妃，「百分百沒有照騙」，收費平價，在老司機口中算是CP值很高。當天警方前往查緝時，在3間包廂當中查到3名服務生正在跟客人進行性交易，所以店長跟負責人被送辦。

▲高雄市電信大樓一家護膚美容坊強調「現場選妃」 。（圖／地方中心合成）

只是有一名58歲的莊姓男顧客當場想要落跑，員警雖然制止，但是他不聽又跟警方發生推擠，造成2名員警受傷，最後還是被制服，全案移送到高雄地檢署偵辦，原本只是社會秩序維護法罰錢了事，現在被檢察官依妨害公務罪起訴。

高雄新興區「星都美妍館」標榜館內有上百佳麗，按摩收費平價，每天吸引大批老司機上門，但其中卻暗藏春色，警方去年獲報前往查緝，館內尋芳客卻與警方發生衝突，高雄地檢署偵結後，今依妨害風化罪起訴廖姓負責人和黃姓店長，和員警推擠的莊姓尋芳客，原本可能僅觸犯社維法，卻因拒捕吃上妨害公務罪，將面臨處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。