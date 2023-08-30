飲酒過量傷髖骨！他痛到跛腳「缺血性壞死」　醫嘆：吃藥沒用

▲金門一名男子來求診，治療後的CT影像 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名年約四十歲的業務人員因工作所需，常常會品嚐酒類，年初時只要走路臀部及髖部就感痠痛，某個姿勢髖關節還會卡住及跛行，彷如機器人，於是來到高雄接受診斷檢查，這才發現是雙側髖關節股骨頭缺血性壞死。最後經過水介質震波治療，以非手術方式，改善局部血流供應，延緩骨壞死速度，並緩解痠痛。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，患者自述雙側的臀部及髖部走路時都有痠痛情形，其中右側較左側嚴重。經診斷亦發現雙側髖部在活動時會疼痛及跛行，因此安排核磁共振檢查，確診為雙側髖關節股骨頭缺血性壞死。

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▲患者因雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，髖關節疼痛以外，還會卡住及跛行。（圖／記者吳奕靖翻攝）

楊椒喬表示股骨頭壞死的原因分別有，外傷性及非外傷性，如類固醇的使用、過量飲酒所致。另外，有原發性因素，部分研究顯示是與基因有關。因此酒雖美味，但過量飲酒為引起股骨頭缺性壞死風險因子，飲酒均應酌量而為。而對於這個情況置之不理，身體負重會讓股骨頭塌陷情形逐漸嚴重，因此症狀會逐漸嚴重，無法長距離行走，對穿鞋子或蹲下等日常動作感到困難，甚至疼痛到無法行走，且已無法靠藥物或減少活動來緩解症狀。

同時當壞死的股骨頭塌陷造成關節面破壞時，一般會執行人工關節置換手術為主，不過這名患者今年才40歲，透過手術來治療恐怕會影響下半生生活的方便度，同時人工關節使用年限大約為20年左右，未來可能還得再次面對人工關節重置手術，再次手術對周邊組織將破壞更甚。

所以患者接受水介質震波治療，以非侵入性治療，以改善局部血流供應，對股骨頭缺血性壞死有良好的治療，幫助延緩骨壞死速度，進而延後接受人工髖關節置換的時程。