桃園中山國小開學日　充滿數位科技創意風

▲桃園市中山國小開學日，充滿數位科技創意風！（圖／中山國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

科技年代，國小開學日也充滿濃濃數位科技、創意風！桃園市最大的小學-桃園區中山國小，今(30日)開學日以「數位科技、創意永續」為主題，校長蔡淑華、家長會榮譽會長萬美玲立委、現任家長會許人仁會長及家長會的每一位幹部、四處室主任等，分別穿著數位科技的魔法披風、四季水果裝，笑眼迎接小朋友們上學。



蔡淑華校長表示，中山國小是桃園市優質學校，全校學生人數超過3000人，今年課程發展重視數位科技、創意永續，特別結合目前全球最夯的「聯合國永續發展目標SDGs」為主題，希望大家都能吃當地、食在地、減少碳足跡，促進世界永續發展，並培養孩子「愛自己、愛他人、愛地球」的信念。 讓開學日的歡迎活動更具意義。

因此，在寓教於樂下，蔡淑華校長和會長們穿著數位科技的魔法披風，代表數位科技與創意，所向披靡迷，創新科技是賦予人類智慧新生命的魔法師，期望孩子們透過師長們的數位科技教學，創造出一件件美麗的學習作品，運用手中的科技工具，展現學習成果全新風貌，嘗試以科技來協助了解永續環境議題，例如國際路大門口的太陽能屋頂發電展示版，能讓學生了解每日學校太陽能屋頂的即時發電量。





學校主任們穿著四季水果的服裝，代表吃在地、食當季、永續環境、淨零減碳的意念和意義，希望中山國小的教育，能夠和世界聯合國永續發展目標SDGs的目標，優質的教育目標結合，因為孩子的未來，也就是你我的希望。