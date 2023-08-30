虎尾科技大學獲贈《星雲大師全集》　校長張信良頒感謝狀

▲佛光山慧得法師（右二）、《星雲大師全集》主編蔡孟樺（右三）、虎科大校長張信良（左二）、圖書館館長呂麒麟（右一）與秘書室公共事務組組長張逸品於典藏專區合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學圖書館今（30）日舉行「星雲大師全集捐贈儀式暨展讀會」，由佛光山雲林講堂住持慧得法師代表捐贈《星雲大師全集》395冊及《世界佛教美術圖說大辭典》予虎尾科技大學典藏，校長張信良親自致贈感謝狀，並由《星雲大師全集》主編蔡孟樺現場為與會者進行導讀。

捐贈儀式由慧得法師引領與會嘉賓吟唱〈十修歌〉開場，歌詞中「人我不計較」、「待人厚道」與「口中多說好」等體現星雲法師所提倡「做好事、說好話、存好心」的精神，並由星雲大師全集主編蔡孟樺介紹《全集》並導讀精要，指出大師以經典以及傳統根本教法，印證佛陀所闡述皆是人間佛教，開展內容都是人間所需要，不僅是學習增上的資糧，同時更具體見證了人間佛教的完成。

虎科大校長張信良表示，《世界佛教美術圖說大辭典》內容集世界佛教美術之大成，緣星雲大師祈願透過佛教藝術的光芒，讓世人看見佛教文化的內涵，獲得佛法的歡喜和利益，首次結集佛教美術圖像。此套辭典分類彙編各門類藝術及藝術家，按建築、石窟、雕塑、繪畫、書法、篆刻、工藝和佛教美術人物，總成八大類計二十卷冊，對宗教美術史上具有重要貢獻。

《星雲大師全集》則展現星雲大師對佛學的研究與見解，更包羅其一生待人接物的看法與建言，勉勵虎科學子從中汲取大師的哲學智慧、包容奉獻的精神，進而成為正向且具善念的科技人才，全集中並有大師一筆字書法，也期許學生於閱覽同時，領略藝文之美。

佛光山慧得法師表示，星雲大師的法承襲了佛陀無上的智慧與慈悲，從不同的各種生命體皆能看見大師的慈悲，無論是一隻小狗、小貓，或是一隻鸚鵡，皆能看見大師生活的細節永遠在關心眾生，在此與虎科大教職員生分享大師全集與圖說大辭典，隨時隨地翻閱全集任一頁都能看見大師的智慧與廢寢忘食的弘法精神。

圖書館呂麒麟館長表示，承蒙佛光山致贈《星雲大師全集》增訂版395冊及《世界佛教美術圖說大辭典》20冊，為全校教職員生及鄰近社區讀者擴增多元且精彩的館藏，圖書館已於五樓設置專區，方便讀者借閱研讀。

▲虎科大校長張信良勉勵虎科學子從中汲取哲學智慧，成為正向且具善念的科技人才。（圖／記者蔡佩旻翻攝）