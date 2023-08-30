　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

虎尾科技大學獲贈《星雲大師全集》　校長張信良頒感謝狀

▲佛光山慧得法師（右二）、《星雲大師全集》主編蔡孟樺（右三）、虎科大校長張信良（左二）、圖書館館長呂麒麟（右一）與秘書室公共事務組組長張逸品於典藏專區合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲佛光山慧得法師（右二）、《星雲大師全集》主編蔡孟樺（右三）、虎科大校長張信良（左二）、圖書館館長呂麒麟（右一）與秘書室公共事務組組長張逸品於典藏專區合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學圖書館今（30）日舉行「星雲大師全集捐贈儀式暨展讀會」，由佛光山雲林講堂住持慧得法師代表捐贈《星雲大師全集》395冊及《世界佛教美術圖說大辭典》予虎尾科技大學典藏，校長張信良親自致贈感謝狀，並由《星雲大師全集》主編蔡孟樺現場為與會者進行導讀。

捐贈儀式由慧得法師引領與會嘉賓吟唱〈十修歌〉開場，歌詞中「人我不計較」、「待人厚道」與「口中多說好」等體現星雲法師所提倡「做好事、說好話、存好心」的精神，並由星雲大師全集主編蔡孟樺介紹《全集》並導讀精要，指出大師以經典以及傳統根本教法，印證佛陀所闡述皆是人間佛教，開展內容都是人間所需要，不僅是學習增上的資糧，同時更具體見證了人間佛教的完成。

虎科大校長張信良表示，《世界佛教美術圖說大辭典》內容集世界佛教美術之大成，緣星雲大師祈願透過佛教藝術的光芒，讓世人看見佛教文化的內涵，獲得佛法的歡喜和利益，首次結集佛教美術圖像。此套辭典分類彙編各門類藝術及藝術家，按建築、石窟、雕塑、繪畫、書法、篆刻、工藝和佛教美術人物，總成八大類計二十卷冊，對宗教美術史上具有重要貢獻。

《星雲大師全集》則展現星雲大師對佛學的研究與見解，更包羅其一生待人接物的看法與建言，勉勵虎科學子從中汲取大師的哲學智慧、包容奉獻的精神，進而成為正向且具善念的科技人才，全集中並有大師一筆字書法，也期許學生於閱覽同時，領略藝文之美。

佛光山慧得法師表示，星雲大師的法承襲了佛陀無上的智慧與慈悲，從不同的各種生命體皆能看見大師的慈悲，無論是一隻小狗、小貓，或是一隻鸚鵡，皆能看見大師生活的細節永遠在關心眾生，在此與虎科大教職員生分享大師全集與圖說大辭典，隨時隨地翻閱全集任一頁都能看見大師的智慧與廢寢忘食的弘法精神。

圖書館呂麒麟館長表示，承蒙佛光山致贈《星雲大師全集》增訂版395冊及《世界佛教美術圖說大辭典》20冊，為全校教職員生及鄰近社區讀者擴增多元且精彩的館藏，圖書館已於五樓設置專區，方便讀者借閱研讀。

▲佛光山慧得法師、《星雲大師全集》主編蔡孟樺、虎科大校長張信良合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大校長張信良勉勵虎科學子從中汲取哲學智慧，成為正向且具善念的科技人才。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►為防颱！爬屋頂檢查漏水管線　高雄男踩空...4樓墜落卡陽台

►路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

►蘇拉還沒來！　2座主要水庫蓄水率先滿到破錶

►蘇拉近逼　第五河川局全面檢視戒備超前部署

ET快訊
朱芯儀抗癌結束！　衛斯理宣布「終於畢業了」
快訊／郭台銘選總統　民進黨高層下令「4不」
快訊／樂天桃猿註銷由規　正式確定4洋投人選
駕照制度重大變革！　最快明年3月上路
颱風沉降！　飆出40.5度高溫
日氣象廳：海葵明轉「強烈颱風」　新颱鴻雁24小時內生成
LIVE／明天降雨更明顯　氣象局最新說明
普渡路上遇死劫！　騎車慘被路樹砸中亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市政府舉辦普渡祭典　黃敏惠任主祭...祈求市民身體健康

台南臨安橋9月2日封橋改建　民眾請改行兩側鋼便橋

台南麻豆文旦節感謝祭　黃偉哲邀民眾來市集感受秋季氛圍

節能減碳體驗交通　嘉義監理所催生中正南華學區Taxi共乘

台電屏東區處中元普渡助弱勢　盡企業責任！愛心物資贈6機構

台南麻豆消防真用心　自行研發救護器材強化救護技術

淡水警清晨啟動護童專案　婦幼安全打詐宣導一起來

開學囉！　南消一大東原分隊快樂熊陪您一起來防災

台灣好行「光林我嘉」開通　延伸至嘉義小天母

三重警清晨出動護童！發送開學小禮宣導　學童直呼開心

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

嘉義市政府舉辦普渡祭典　黃敏惠任主祭...祈求市民身體健康

台南臨安橋9月2日封橋改建　民眾請改行兩側鋼便橋

台南麻豆文旦節感謝祭　黃偉哲邀民眾來市集感受秋季氛圍

節能減碳體驗交通　嘉義監理所催生中正南華學區Taxi共乘

台電屏東區處中元普渡助弱勢　盡企業責任！愛心物資贈6機構

台南麻豆消防真用心　自行研發救護器材強化救護技術

淡水警清晨啟動護童專案　婦幼安全打詐宣導一起來

開學囉！　南消一大東原分隊快樂熊陪您一起來防災

台灣好行「光林我嘉」開通　延伸至嘉義小天母

三重警清晨出動護童！發送開學小禮宣導　學童直呼開心

嘉義市政府舉辦普渡祭典　黃敏惠任主祭...祈求市民身體健康

小薰「第一次穿男友風襯衫」扣子全開！破尺度解放半球：喜歡嗎

鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月！警4波行動逮26人

再質疑游盈隆民調不公　黃子哲嗆：再做一次結果若一樣我辭發言人

沉重的愛？郭台銘IG只追蹤他1人　柯文哲嚇到「睜大雙眼」苦笑

台南臨安橋9月2日封橋改建　民眾請改行兩側鋼便橋

自創男子漢信條　郭泓志獲讚「被棒球耽誤的電影明星」

汐止驚見短腿小生物爬行！　「白鼻子正臉」曝光他萌炸：以為是貓

普渡拜拜諷郭台銘「沒有大局」　朱立倫：這種人對不起主流民意

彰銀中國曝險17.1%　對碧桂園等避雷

轎車違停！女騎士直直撞 擋風玻璃碎...人插進車內

地方熱門新聞

斗六市星展銀行一、二樓店面遭法拍

嘉義縣登革熱完成1053戶化學噴消

嘉義民雄大士爺祭9月5日登場

癸卯鷄籠中元祭　放水燈遊行登場

台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉

桃市復興區長任內病逝　國民黨市黨部徵召陳瑛補選

南警啟動護童行動在校門口迎學童！

嘉義縣長視察抽水站召開整備會議

蘇拉第二波陸上警報　高雄預防性撤離53人

台首大停招清算市府推校舍轉型

嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」表揚優良烘焙業者

竹市成德高中校車費用漲　市府：若搭乘人數增會調降

新北推廣八里文旦柚　果肉香甜Q彈多汁

竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

更多熱門

相關新聞

雲林愛心助學育苗專案啟動　提供300弱勢學子免費補習

雲林愛心助學育苗專案啟動　提供300弱勢學子免費補習

「愛心助學育苗專案」再出發！補教業暨品保協會全國總會長丘昌其、雲林縣理事長謝瑞娥於雲林縣今（30）日啟動雲林縣育苗專案，以具體行動伸出援手幫助更多需要幫助的學子，將由縣內補教業者提供300小學至高中職弱勢學童免費補習課，縣府教育處、社會處等局處會予以協助，盼公私協力下打造出優質教育環境。

蘇拉近逼　第五河川局全面檢視戒備超前部署

蘇拉近逼　第五河川局全面檢視戒備超前部署

郭台銘宣布參選邀喝咖啡　她曝父親張榮味看法

郭台銘宣布參選邀喝咖啡　她曝父親張榮味看法

最貪公務員被戴綠帽！小三生兒不是他的

最貪公務員被戴綠帽！小三生兒不是他的

快訊／郭台銘宣布參選！張麗善怒轟：沒誠信

快訊／郭台銘宣布參選！張麗善怒轟：沒誠信

關鍵字：

虎尾科技大學雲林星雲大師佛光山

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面