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請外送員按電梯「餐點就被取消」還被罵X北！妹子氣炸：不能檢舉

▲▼傻眼,翻白眼,無奈。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO只是請外送員按電梯而已。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友點外送，因為正在忙沒辦法下樓取餐，因此請外送員搭電梯上樓，結果外送員卻爆氣「我不想送」，甚至還爆粗口，而且外送員明明已經騎車抵達樓下了，居然一氣之下取消訂單，讓她超傻眼，「打電話給他他還不接」。貼文一出，有網友看到原PO的大頭貼照片笑回，「要是知道是妹子，走樓梯我都送」。

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，一開頭就生氣寫下「第一次遇到這種外送員，你不想送幹什麼接單」，因為工作忙碌，於是請外送員搭電梯上樓，結果外送員卻回「我不想送可不可以」、「妳很靠北」；不過外送員已經在路上，且剩下一分鐘車程就抵達，怎料在到達樓下時，外送員取消訂單了。

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原PO打電話給對方，卻無人接聽，「他已經騎半路了，就剩一分鐘距離，後面他給我故意騎到樓下，最後按取消」，系統顯示外送員因素取消訂單，她連檢舉都沒辦法按，「因為他餐點還沒送到，我也沒有拿到餐點，所以不能檢舉」。

貼文一出，掀起網友討論，「我都現金付款，外送員幾乎不敢搞妳」、「我遇到連講都沒講，然後到了直接取消訂單，還把飲料不知道倒掉還是喝掉，把垃圾放在我的摩托車前置」、「自從被幹餐過一次我都改現金，從此都沒事了」。還有網友看了原PO的大頭貼後笑喊，「他如果知道妳是妹子，應該用爬的都會上去」、「外送員錯過看到正妹的機會了」、「他可能不知道是幫妹子送的」。

▼原PO餐點被取消了。（圖／翻攝自FB／爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／爆廢公社二館）

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關鍵字：

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