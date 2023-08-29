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登革熱增1死！雲林男「解黑便」發病不到10天亡　全國14縣市有本土

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉8/29說明上週疫情重點。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明疫情重點。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情持續嚴峻，疾病管制署今（29）日公布上周新增892例登革熱本土病例，今年登革熱累積破3千例，創10年來次高，病例分布北中南14縣市。值得注意的是，又新增一起登革熱死亡個案，為雲林80多歲男性，8月中旬出現發燒、畏寒、肌肉痠痛差等症狀就醫，確診登革熱返家休養，後續又出現解黑便等疑似腸胃道出血症狀再次就醫收治住院，但病況急遽惡化，急救無效過世，發病到死亡不到10天。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內上周(今年8月22日至8月28日)新增892例登革熱本土病例，個案居住地臺南市(802例)、高雄市(34例)、雲林縣(33例)、屏東縣(5例)、新北市(4例)、臺北市(3例)、桃園市、新竹市、臺中市及嘉義縣(各2例)、新竹縣、苗栗縣及彰化縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中507例男性、385例女性，發病日介於7月31日至8月28日，另新增1例死亡個案。

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▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明登革熱母子垂直感染。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明登革熱。（圖／記者洪巧藍攝）

這也是今年第三例登革熱死亡個案，防疫醫師林詠青表示，個案為雲林縣80多歲男性，有慢性腎病及高血壓等慢性病病史，8月17日晚間因發燒、畏寒、肌肉痠痛、疲倦虛弱、食慾差等典型登革熱症狀就醫，經NS1快篩檢驗陽性確診後返家休養。20日家屬發現他解出黑便，可能有腸胃道出血，21日因為身體持續不適就醫，出現血球及血小板低下、雙側肺浸潤、肝臟發炎指數過高等症狀而收治住院，8月25日因病況惡化不幸過世。

此外，上周也確認1起罕見的母子垂直感染登革熱個案，個案為居住於台南的未足月新生兒，為國內第二起。疾管署說明，本土疫情持續升溫，今年截至8月28日累計3,026例本土病例，其中臺南市2,583例、雲林縣268例、高雄市109例、屏東縣26例、臺中市及嘉義縣各8例、新北市5例、臺北市及新竹市各4例、桃園市3例、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣各2例，全國已有半數以上縣市曾出現病例，病例數為近10年同期次高。

今年累計11例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣9例、臺南市2例，其中1例尚住院中，另累計3例死亡病例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

▲▼預防登革熱，疾管署說明病媒蚊「白線斑蚊」的特性。（圖／疾管署提供）

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