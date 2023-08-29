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疫苗技轉世衛！王必勝認高端被世界肯定「政治抹黑只是一時」

▲▼新冠疫苗第21期於年後全面施打，台北市政府於義信里區民活動中心開設疫苗施打站，提供平台預約民眾高端疫苗第一、二劑以及追加劑施打服務，隨到隨打亦可接受。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織（WHO）計畫單位C-TAP（COVID-19 Technology Access Pool）、及聯合國公衛組織單位MPP（Medicines Patent Pool）共同宣佈，高端公司將新冠疫苗技術授權予上述國際組織，創全球首例。衛福部次長王必勝今（29）日晚間表示，這是世界對於國產高端疫苗的肯定；他也不忘提到「政治操作下的抹黑詆毀只是一時的」，積極發展國內生技以加強國家韌性的信念始終沒變，經得起考驗。

高端將新冠疫苗技術授權世衛，未來如再授權（sub-license）予第三方，公司再收取合理且可負擔之授權金，以促進疫苗製造技術全球廣泛應用，並協助中低收入國家獲取防疫應有的疫苗。這也是全球首家參與 WHO C-TAP 及聯合國MPP 計畫之疫苗製造商。王必勝晚間表示，這是世界對於國產高端疫苗的肯定。衛福部樂見國內生技廠商貢獻於世界公益，體現Taiwan can help。

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「很多人跟我說，這是遲來的肯定，但我覺得不遲」王必勝說「政治操作下的抹黑詆毀只是一時的」，政府在防疫中對進口及國產疫苗的規劃，以及積極發展國內生技以加強國家韌性的信念始終沒變，經得起考驗，也會持續做下去。王必勝最後強調「這些工作從不為了勝選，不為了政治考量，也不為了私利」。

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