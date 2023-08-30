蘇拉颱風亂交通！國內線15航班停飛　交通船49班次取消

受蘇拉颱風影響，屏東縣政府宣布今(30)日恆春半島6鄉鎮停班停課，原訂今天舉辦的恆春百年豎孤棚民俗活動因此停辦，近3年先後因防疫及颱風兩度取消，讓選手感到很失望，而鎮公所除將今年冠軍順風旗送給來自宜蘭搶孤隊，也計畫在孤棚拆遷前舉辦在地人的祈福賽，讓選手一展身手。