蘇拉颱風亂交通！國內線15航班停飛　交通船49班次取消

▲交通船受颱風影響有部分異動。（資料照／記者蔡玟君攝）
生活中心／綜合報導
收蘇拉颱風影響，今(30日)國內線部分航班停飛，交通船則有10航線、計49航次取消。另外，台鐵18:00前全線正常行駛。
航空
民航局表示，受蘇拉颱風影響，今日截至10:00，國內線取消15架次、延誤1架次，國際暨兩岸航線取消4架次。
立榮航空
立榮表示，受到蘇拉颱風影響，立榮航空今日國內航線取消航班如下：
◎松山往返台東B7-8727/B7-8728。
其他國內航線及兩岸航線維持正常營運，將持續觀察颱風動態並依實際狀況機動調整航班。
華信航空
華信表示，受到颱風外圍環流影響，華信今日國內航班取消如下：
◎松山往返台東：AE395/AE396。
◎高雄往返澎湖：AE351/AE352/AE355/AE356。
船運
航港局指出，今日(8月30日) 共有10航線(國內8航線、兩岸2航線)，計49航次停航(國內45航次、兩岸4航次)：
1.基隆-馬祖：部分停航(開航1航次，停航1航次)。
2.台北-馬祖：全部停航(1航次)。
3.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
4.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
5.南竿-東引：全部停航(1航次)。
6.東港-小琉球：部分停航(開航30航次，停航18航次)。
7.鹽埔-小琉球：部分停航(開航6航次，停航8航次)。
8.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
9.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
10.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
台鐵
台鐵局表示，今晚間18時前，西部幹線基隆=潮州=枋寮間正常行駛、東部幹線樹林=花蓮=台東間正常行駛、南迴線枋寮－台東間正常行駛。
此外，平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線也都正常行駛。不過台鐵將視風雨狀況，適時發布列車行駛資訊。
台鐵局指出，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
讀者迴響