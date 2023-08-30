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大陸 大陸焦點 特派現場

李強會雷蒙多：願和美加強經貿對話合作

▲▼李強會雷蒙多（圖／新華社）

▲李強會雷蒙多。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部長雷蒙多訪中國大陸，先後與大陸商務部長王文濤、文旅部長胡和平、副總理何立峰等會面，29日會見大陸國務院總理李強。據美國之音報導，雷蒙多表示，美國永不尋求與大陸經濟脫鉤。據陸媒報導，李強稱，中方願和美方加強經貿領域對話合作，希望美方和中方相向而行。

據《新華社》報導，李強表示，一個健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界。去年習近平主席同拜登總統在印尼峇里島成功會晤，達成一系列重要共識，為中美關係指明了方向。

他稱，近期美方多次表示，致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，中方對此表示歡迎。相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美相處的正確之道。希望美方與中方一道努力，拿出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好。

李強指出，中美經貿關係的本質是互利共贏。把經貿問題泛政治化、泛安全化，不僅嚴重影響兩國關係與互信，也損害兩國企業和人民的利益，將給全球經濟帶來災難性影響。中國是最大的發展中國家，美國是最大的發達國家。雙方應加強互利合作，減少摩擦對抗，共同推動世界經濟復甦，應對全球性挑戰。

他強調，中方願同美方加強經貿領域對話合作，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方同中方相向而行。中國積極推動高水平對外開放，努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，進一步放寬市場准入，落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，對外開放的大門只會越開越大。

報導還引述雷蒙多表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。美方也願同中方加強在人工智慧、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

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