輝達「反指標名嘴」喊多！　投資人喊快逃

▲美國股市名嘴克萊默看好輝達，卻被其他投資人看成是「警訊」之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

前對沖基金經理人、美國股市名嘴克萊默（Jim Cramer）29日在X（前身推特）喊多輝達，理由是輝達財報亮眼超出預期，應進場持有不要賣掉，同時他也看多谷歌，因為美式足球新賽季即將開打，谷歌旗下YouTube拿下周日比賽轉播權。不過身為知名「反指標」，克萊莫對輝達如此看好，也讓網友紛紛哀號，「是不是該撤了」。

克萊默先前在不同時機點看好或放空的股票，之後走勢都與他完全相反，使他成為知名反指標，甚至有「反向克萊默ETF」，專門追蹤克萊默的選股並與他反向對做。

克萊默29日在X發布推文看好谷歌與輝達，因為除了這2間公司以外，其他大企業的圖表都相同，而谷歌有美式足球（NFL）聯賽的加持，輝達則是財報成績超乎預期的好，因此他看好「這2家公司都準備好開跑了」。

早已水漲船高的輝達股票在克萊默24日的喊聲下，被認為是除了市場情緒外，導致輝達跳空開高又迅速拉回的原因之一，當天收盤漲幅僅0.1％。

網友也在克萊默29日的推文底下大開嘲諷，「他發布推文的那一刻，輝達的股價就跌得更低了」、「大家快點，做空這2支股票」、「我就知道這事遲早會發生。謝謝你們，谷歌和輝達，你們是很棒的公司」、「沒了，都要沒了。」

克萊默其實過去很長一段時間都相當推崇輝達與創辦人黃仁勳，2017年甚至把養的狗「聖母峰」改名為「聖母峰‧輝達」（Everest Nvidia）。去年9月，距離AI大爆前不到5個月時，克萊默突然從輝達粉轉成輝達黑，表示挖礦潮已過，開始喊空輝達，沒預料到今年輝達股價爆發，還是AI帶頭的成長股。