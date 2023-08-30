質疑柯文哲「吹牛」領杜聰明獎學金　楊斯棓認了：願出錢兌現承諾

▲民眾黨主席柯文哲稱拿過「杜聰明獎學金」被質疑說謊，杜家人29日為此出面作證。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日稱自己拿過「杜聰明獎學金」，被退休醫師楊斯棓質疑「可能又是一個謊言」。如今杜家人29日出面作證，並提供杜的生前帳本作為佐證。楊斯棓在臉書強調，他沒有造謠，先前發言都有根據，但仍會兌現承諾，購買3萬元杜聰明相關出版品，全數捐給各級學校。

柯文哲25日前往高雄出席「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會，稱自己有幸在台大醫學系上過杜聰明的課，還曾以系上第一名拿過「杜聰明獎學金」。

楊斯棓質疑，柯文哲在台大唸書是1979年至1986年，但根據可考資料，杜聰明博士在1953年7月底離開台大，之後創辦高雄醫學院擔當院長，一直到1966年退休，所以合理懷疑柯文哲又說謊、吹牛了。

楊斯棓表示，他翻閱歷屆得獎者名單都沒找到柯文哲的名字，「他（柯文哲）如果公開出示當年的得獎證明，我願意立刻跟財團法人杜聰明博士獎學基金會購買三萬元的相關出版品，全數捐給各級學校。」

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，「杜聰明獎學金」分為多種，包含每年全校畢業生第一名、每學期第一名等，受獎者名單過去因無電腦系統登錄，部分早已遺失，近年來才由後人陸續登載，柯文哲的確曾於就讀台大期間，親自前往杜聰明基金會領取。

杜聰明兒媳杜鄭寵兒也發聲明指出，當年曾親眼看過柯文哲本人前往基金會領取獎學金多次，杜聰明先生也與柯文哲相談甚歡，此事她與親人皆可證實，「刻意操作、以假亂真、以訛傳訛者，可以休矣。」

此外，杜鄭寵兒也提供一份杜聰明生前手寫帳本，從中可見，至少有2筆「柯文哲獎學金」的紀錄，每筆2000元。

▲杜鄭寵兒發出聲明，證明柯文哲領過多次獎學金。（圖／翻攝自臉書／陳智菡 Vicky）

對此，楊斯棓以「你可以決定對自己說過的話有多認真」為題發文回應，他已致電杜聰明博士獎學基金會，表示要購買3萬元相關出版品。

楊斯棓強調，先前發文皆根據可考的事實、基金會官網介紹，「柯文哲從來沒有得過財團法人杜聰明博士獎學基金會給予的紀念演講獎、優秀論文獎以及醫學系優秀畢業獎，這是鐵打的事實。」

楊斯棓指出，杜聰明先生帳本的手寫紀錄是民國69年2月23日，當時柯文哲是大一學生，當然領的不是「醫學系優秀畢業獎」，「不過我從嚴認定自己的諾言，開心的購置三萬元的杜福安老師繪製的《一代醫人杜聰明》傳記漫畫，收到後會拍照跟臉友們分享。」

▼柯文哲領過至少2筆獎學金（鉛筆打勾處）。（圖／翻攝自臉書／陳智菡 Vicky）