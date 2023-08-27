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最兇鬼月！全台最大紙糊大士爺再現　頭頂「觀音」原因曝

▲高雄小港龍湖廟大士爺祭典 。（圖／廟方提供）

▲高雄小港龍湖廟大士爺祭典 。（圖／廟方提供）

地方中心／高雄報導

今年是癸卯年，逢60年一次的黑兔年，民間說此一說是今年農曆7月鬼月特別凶，有228年歷史的高雄市小港區龍湖廟為全台最早專祀大士爺（普渡公）的廟宇，廟方也依循百年中元節古禮將於農曆7月14跟15日舉辦2天的迎大士爺遶境、放水燈、豎燈篙、普度公筵、打水狀、化大士爺等傳統科儀。其中，全台最高座像5.2 公尺以的大尊紙糊大士爺將再度現身為鬼月消災解厄並祈福，與信眾見證這場「港仔墘」百年普渡盛事。

小港龍湖廟，前稱「港仔墘龍湖廟」為高雄、台南地區唯一供奉大士爺的寺廟。龍湖廟主祀玄天上帝與大士爺，大士爺即俗稱的普渡公。龍湖廟的由來是，相傳當時有段期間每每入夜，附近村民總是看見當地時常閃著幽幽紅光，村民以為鬼魅做祟，便向大厝內玄天上帝請示，經玄天上帝曉諭有一神祇想與村民結緣，村民前往果真在林投樹叢中發現一只香袋，裡面寫著「大士爺」三字，村民於是將之恭迎回廟奉祀。

▲高雄小港龍湖廟大士爺祭典 。（圖／廟方提供）

▲高雄小港龍湖廟大士爺，頭上還有觀音大士為其特色。（圖／廟方提供）

大士爺到廟後指示村民每年農曆七月中元節要辦普度法會超渡孤魂野鬼，且需要神尊金身超渡，村民請示要如何雕塑？大士爺回說「我長得不好看，雕塑金身恐會嚇到人，請紮紙師傅來， 我將現身讓他看」 廟方於是找來小港「前望寺」（舊地名）紮紙師傅林嘉濟淨身靜坐等候，大士爺於半夜托夢給他，他夢境見一神祇「丈餘高，面如藍靛，髮似朱砂，臉佈七星，森白雙角，口吐火焰，金盔戰甲，背五方旗，坐元帥椅，頂現慶雲，並有觀音大士端坐其上」，猶如觀音大士另一法相「焦面大士」。龍湖廟的大士爺代代相傳都是紙糊的，且採坐姿，高達5.2公尺，如今由在地紙糊師父陳志良打造。

而龍湖廟的大士爺金尊頭上為何會有觀世音菩薩像，廟方指出，這有兩個說法，第一是觀世音菩薩有許多化身，大士爺是祂另一個化身。第二則是大士爺是觀世音菩薩所收服的鬼王，為鎮壓祂，因此金尊頭上會有觀世音菩薩像。由於大士爺肩負監督普渡法會，管理到場所有的好兄弟，因此任務結束後，便會將紙糊的大士爺火化昇天，象徵著大士爺帶走了所有眾家好兄弟們，讓地方恢復平靜，普渡圓滿。

百年來龍湖廟每逢農曆7月14、15日，龍湖廟方均會依循大士爺神諭古禮，原汁原味代代傳承舉辦包括串金、迎大士爺、放水燈、豎燈篙、普渡公筵、打水狀、化大士爺等傳統科儀，以渡化亡魂、庇佑鄉里安康。這項傳統中元祭極具地方特色，兼具傳統民俗與藝術價值，其中年年打造超過5米2高的全台最大尊坐姿紙糊大士爺，更具中元祭典特色，成為活動一大亮點。

▲高雄小港龍湖廟大士爺祭典 。（圖／廟方提供）

▲道士在放水燈前在小港漁港先舉行祭祀，邀請海上孤魂野鬼到龍湖廟接受普渡的儀式 。（圖／廟方提供）

廟方29日下午舉行龍湖廟大士爺祭典儀式，現場有大士爺遶境祈福、入廟、安座、開光點眼等科儀實景畫面，廟方並在場同步說明該普渡文化與儀式，同時邀請立委賴瑞隆等民代、地方仕紳共襄盛舉，一起祈福合境平安。

財團法人小港龍湖廟董事長李文洲表示，「有別於基隆中元祭每年由各姓氏宗親會輪值主普，我們是找具有"六公正"資格且家庭圓滿的主會首，率八大首頭（主會首、主普首、主醮首、主壇首、天燈首、水燈首、三界首、押榜首）各派男丁代表參與法會等科儀，今年主會（爐主）是李國男，而基隆他們只有四大首且僅有放水燈科儀，我們則是全套的，祭典更精彩、更豐富。我們年年舉辦的中元祭有三層意義，本質上是孝親禮俗的傳承，其次是華人對於鬼神的觀念，第三是七月悼亡的哲學。」

▲高雄小港龍湖廟大士爺祭典 。（圖／廟方提供）

▲金尊頭上的觀世音菩薩象徵大士爺不僅是被觀音收服的鬼王，還與觀音一同修行庇祐人間。 （圖／廟方提供）

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