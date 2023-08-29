通緝犯7年坑90億！找人臥底混進自救會　im.B主嫌跑路還酒駕

▲曾耀鋒(前中)躲過酒駕攔查，最後仍與女友張淑芬(後)在投宿的酒店遭拘捕到案。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

男子曾耀鋒（化名曾國緯）透過金隆公司成立im.B借貸平台，2016年到2023年間吸金90億元，事件爆發後，曾耀鋒向主要投資人坦承無力再支付本利，隨即在女友張淑芬協助下，駕車逃往大本營宜蘭，途中曾耀鋒曾被攔查疑似酒駕，但他拒絕酒測因而逃過一劫，最後仍在投宿的酒店被檢警拘捕到案，張淑芬則因此吃上隱匿人犯罪。

曾耀鋒在2016年間，因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》遭判刑2年6月確定，因傳拘無著遭桃園地檢署發布通緝，他知道自己的身分無法擔任公司負責人，因此在同年間，找父親曾明祥擔任台灣金隆興業股份有限公司的負責人，曾耀鋒自己則對外宣稱是「總經理曾國緯」，開始創設不動產債權媒合平台。

▲營業處長陳振中試圖以假離婚方式脫產，被檢調發現後聲押獲准。（資料照／記者劉昌松攝）

檢警調查出，一開始時曾耀鋒透過自己的平台，拿出約2000萬元投資他人債權，後來為了擴大規模，賺取更多利潤，在2018年架設im.B網站，宣稱可運用P2P，提供債權媒合服務，所謂的債權，分為「不動產債權」、「票貼債權」，先由原始債權人借款給需要資金的人，然後im.B再將這些原始債權切割，讓投資人認購，定期收取利息。

im.B聲稱認購債權投資年息9%到13%不等，加上曾耀鋒會先創造近200個假投資人投資，因此陸續吸引了至少537名被害人加入，但實際上需要借錢的人並不多，曾耀鋒只好找人頭擔任假的原始債權人，讓被害人去認購這些根本不存在的債權，然後im.B再以後金補前金的方式，支付被害人利息以及到期本金。

整個平台運作到2023年4月周轉不靈，金隆公司高層找來一些大額投資人，坦承無法再支付利息，金隆公司先是聲稱im.B網站出問題，需要以人工方式發放利息，最後是公司高層出面舉辦說明會，坦承希望爭取時間，讓他們籌措資金，償還本金。

▲被視為大帳房的金隆公司行政協理顏妙真負責核算公司報表，現正收押中。（資料照／記者劉昌松攝）

被害人馬上成立自救會群組，有些im.B幹部冒名混充加入，掌握自救會的計畫，因此得知將有立委召開記者會揭發im.B吸金詐騙案後，曾耀鋒和營業處長陳振中等人馬上以假離婚、處分名下資產等方式脫產，曾耀鋒並在5月3日凌晨開租賃車載女友張淑芬往宜蘭逃逸。

曾耀鋒開到羅東中山路與站前南路口時，被警方攔查發現身上有酒氣，曾耀鋒不動聲色的假冒另名曾姓友人名義受檢，並表明拒絕接受酒測，等拿到拒測證明後，到附近的村卻國際溫泉酒店，以張淑芬名義投宿，不過檢警已經掌握他們行蹤，當天中午就到酒店將2人拘捕到案。

全案經台北地檢署檢察官調查後，依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《刑法》使公務員登載不實文書、詐欺取財等罪起訴金隆公司、曾耀鋒、曾明祥、陳振中、帳房顏妙真、發言人黃繼億、前行政院顧問陳振坤等31名法人與自然人。

另外，總計查扣不法所得包括現金、存款，以及曾耀鋒私藏酒類、藝術品以及張淑芬的名牌包經拍賣變價所得共繼2356萬5261元，另有保險債權以及股票共值約955萬3431元，78筆土地、建物公告現值約5.6億元。