香港2名男子違反國安法被捕　涉資助海外流亡者

▲香港國安法。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警務處國家安全處29日在大埔拘捕兩名年齡分別為33歲及59歲的男子，並指控他們涉嫌違反香港國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及「串謀煽惑他人參與暴動」罪。

香港媒體報導，警方法庭手令搜查兩名被捕人及另一名涉案人的住所，並檢取有關電腦、電子通訊工具及其他與案件有關或可作非法用途的證物。

警方調查顯示，被捕人涉嫌串謀「612人道支持基金」，接受不同海外組織的捐款，並向一些支持逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。