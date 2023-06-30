香港國安法滿3年　學者：治理有如「類警察政權」

▲香港國安法實施滿3年。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「國安法」實施已滿3年，學者認為，香港現在的治理猶如「類警察政權」的狀態，賦予中共政府和港府廣泛權力，將香港的組織、集會、言論、出版自由大幅度收緊，「港版國安法不應該出現在當代法治國家，且落實港版國安法也就象徵著一國兩制的終止，並進一步讓香港內地化。」

中華港澳之友協會6月27日舉辦「港版國安法三周年：香港情勢發展與觀察」座談會議。文化大學政治學研究所助理教授蕭督圜在會議上表示，北京政府對於香港的控管，主要有三大原則，首先，是把國家安全放在第一優先；其次，是全面落實愛國者治港；最後，則是行政主導制的推進。

▼中華港澳之友協會舉辦「港版國安法三周年：香港情勢發展與觀察」座談會議。（圖／翻攝中華港澳之友協會）



蕭督圜指出，這三個原則是中共與港府著力最深、全力貫徹的行為準則，其中不僅包括意識形態的管控，也針各方面進行文化再造，朝向警察社會發展，越來越趨近中共控管中國大陸的手段，「一方面鼓勵港人互相舉報不法行為，另一方面也強迫港人表態，非愛國者即為民主派人士等一刀切的做法。」

蕭督圜強調，國安教育成效也正逐漸顯現，開始有部分港人不再反對港版國安法，逐步消弭西方民主人權的思想，未來十年香港人民與自由民主的連結將會越來越薄弱。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南認為，港版國安法就如同溫水煮青蛙，最終目的是要完成基本法23條的修法，尤其港版國安法是由中國人大常委會通過，但港府希望基本法23條能在香港政治制度下修法完成，因此港府不斷修改選舉制度，最大程度地降低民主派人士的反對力量，減少修法過程中的阻礙。

洪耀南指出，港版國安法的紅線不明，再加上自我鬥爭、檢舉的事件頻傳，導致社會人心不確定性提高，外資企業逐漸離開香港，損及香港多元、民主的特色。

政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年提到，中共近年對香港治理模式的轉變，在一定程度上取決於中國在國際地緣政治結構中角色的轉變，隨著一國兩制轉變為全面管治；北京政府對香港的治理手段也從間接影響，轉變為近年政府強制性作為的直接干預。

黃兆年舉例，港府加強對新聞媒體開展明目張膽的內容審查、人員抓捕、媒體停刊等強制措施，或是由中資直接入股，掌控主導權；抑或對於教育繪本的限制、禁止出刊等等，都展現出港府強硬而直接的鐵腕手段，導致香港公民社會出現寒蟬效應、甚至成為中共的一言堂，「如此作為不僅有利於中共在香港消除異見、推行同化政策，也能加速達成國家及民族興建的目標。」

中央研究院政治所與政治大學東亞研究所合聘教授蔡文軒認為，enforcement （執行）這個英文單字最能代表、詮釋港版國安法，因其推出的目的是要加強共產黨對香港的管治權，香港現在的治理猶如「類警察政權」的狀態，賦予中共政府和港府廣泛權力，並將香港的組織、集會、言論、出版自由大幅度收緊。

蔡文軒指出，香港的組織、集會、言論、出版自由被大幅度收緊。該法施行後，首先被對付的是香港民主派組織和人物；其次，當局也試圖利用「港版國安法」實現寒蟬效應。

蔡文軒強調，截至2021年9月至少有50個香港民間團體、政黨害怕當局秋後算帳而宣布解散，不少香港人也在國安法推出之後出走，「港版國安法不應該出現在當代法治國家，且落實港版國安法也就象徵著一國兩制的終止，並進一步讓香港內地化。」