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社會 社會焦點 保障人權

im.B吸金案藍綠互撕！鄭文燦列被告　陳歐珀+國民黨7人另案偵辦

▲▼青平台「永續民主·世界台灣」系列論壇開幕式，林佳龍、鄭文燦、鄭麗君出席。（圖／記者宋良義攝）

▲行政院副院長鄭文燦（左）。（資料照／記者宋良義攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

借貸媒合平台「im.B」詐騙案，新北市議員林國春等人，今年5月到北檢告發行政院副院長鄭文燦與高階警官，在私人招待所和槍砲通緝犯曾國緯（本名耀鋒）聚會，涉嫌包庇窩藏人犯知情不報；鄭文燦則反擊「沒有往來，沒有通話聯絡」，並對國民黨林國春等7人提告。據了解，北檢已將鄭文燦列為「他字案」瀆職罪被告偵辦，民進黨立委陳歐珀、國民黨議員林國春等7人均另案偵辦。

▲▼新北市議員洪佳君(左起)、林國春、林金結、廖先翔到北檢告發鄭文燦涉嫌藏匿im.B槍砲通緝犯曾國緯。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市議員洪佳君(左起)、林國春、林金結、廖先翔到北檢告發鄭文燦涉嫌藏匿通緝犯。（圖／記者劉昌松攝）

新北市議員林國春、林金結、洪佳君、廖先翔，5月29日帶著鄭文燦與im.B首謀曾國緯餐敘照片，到北檢按鈴，指出餐敘背景都在同一家私人招待所，「你(指鄭文燦等人)說沒有電話聯絡，沒有電話聯絡要如何去私人招待所？」林國春批：「這些人時常進出他的私人招待所，這不是窩藏人犯嗎？最重大的槍砲彈藥通緝犯，就在這個私人會所，你們這些人一天到晚跟他們在一起，難怪社會詐騙橫行，因為就是有你們政府官員和高階民代跟他們掛勾，這是合理的懷疑推論。」

▲國民黨質疑，行政院副院長鄭文燦與詐騙集團過從甚密，應向社會大眾說清楚、講明白。。（圖／國民黨提供）

▲凌濤質疑，行政院副院長鄭文燦與詐騙集團過從甚密，應向社會大眾說清楚、講明白。（圖／國民黨提供）

鄭文燦則反駁此說法，表示自始至終與曾國緯不認識、沒有往來、沒有通話聯絡、也沒有傳訊息，更沒有接受警界人事請託，強調缺乏事實的抹黑已經超過言論自由的範圍，委任律師赴地檢署提告國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等7人。

除了鄭文燦外，陳歐珀也被爆與曾國緯關係密切，前時代力量立委黃國昌指出，陳歐珀不斷說謊，從不熟、只有數面之緣，到無償使用辦公大樓、長期使用旗下公司車，再承認家人與主嫌共同投資不動產，出入豪宅招待所。他痛批，在一連串的謊言遭拆穿之後，陳歐珀竟然還在裝無辜，聲稱只知道曾國緯「從事房地產事業」，不知道有做「im.B 債權媒合」。

▲▼陳歐珀記者會 說明退選相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳歐珀因捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議退選。（圖／記者屠惠剛攝）

而陳歐珀說，與曾國緯的認識往來，是因為曾國緯找他幫忙在立法院的活動，但他對於曾的交往對象並不清楚，陳歐珀表示，自己在宜蘭行程很滿，婚喪喜慶難免跟他碰面，曾去過他在五結的民宿，應該有2、3次，但沒有收過他的政治獻金。

台北地檢署認定主嫌曾國緯找來名人當代言，還多次藉故與政要名人合照，用來取信投資人，吸引民眾「出資借錢」給有需要的人，但其實只是用假債權包裝的龐式騙局，2016年起，吸金高達90億元，檢察官今（29）日偵查終結，依違反《銀行法》起訴曾和女友張淑芬等31人。盛竹如等5人不起訴。

鄭文燦部分，北檢列為「他字案」瀆職罪被告偵辦，陳歐珀以及林國春等7人涉誹謗部分，北檢也均另案偵辦一併查明。

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