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喝花酒養小三！營建署前組長涉貪7566萬　法院裁定850萬交保

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案。（圖／記者劉昌松攝）

▲營建署道路工程組組長張之明涉貪。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

營建署前組長張之明，因手握8年8千億前瞻計畫預算編列等決策影響力，涉嫌從2017年起，向業者收受賄絡，還接受廠商招待喝花酒50多次，甚至因此與另名黃姓女子發生婚外情，還要求業者支付小三生活、育嬰費用，涉貪7566萬元不法利益。北檢昨(28日)將張之明起訴，求刑25年；另外課長詹加欣、前立委助理張騰龍、業者陳登來也被起訴。今(29日)法院開羈押庭，裁定張之明850萬交保、陳登來350萬交保。

法院今召開張之明貪污案羈押庭，裁定張850萬交保、限制住居及出境出海；業者陳登來350萬交保，限制住居。2人都必須在今天之內交完錢，否則重新開庭審理決定。

檢方調查，張之明在營建署職務最高時機任公共工程組、道路工程組2組組長，是全署第4號人物，在2017年2013年間，可經手審核的前瞻計畫中，有關提升道路品質企劃，限額高達409億4000元，由於計畫經費的核撥方式，是由營建署審核通過後，再依計畫書核發預算經額給地方政府，使得張之明握有極大的前瞻預算掌控權。

但地方政府與工程單位都缺乏人力與專業性，不熟悉如何撰寫中央補助的計畫申請書，因此從2017年起，信創公司、集得思的負責人陳登來開始透過立委助理張騰龍，找上張之明表明願意行賄，換取張之明提供計劃書的建議與指導，陳登來甚至因此尊稱張之明「老師」。

陳登來成功幫地方爭取到經費後，再由與他相關的廠商爭取標案獲利，其他地方業者也有樣學樣，開始討好張之明，其中鑫峸公司、晟暘公司負責人江俊昇投其所好，多次招待張之明去喝花酒，張還多次帶小姐出場接受性服務。

2021年間，張之明在酒席間與一名黃姓女子看對眼，2人交往發展婚外情，並多次發生關係。張男除了自己給了140萬元包養黃女，還陸續要業者幫忙付錢養小三；隨後黃女於2022年10月產下一子，張還請業者幫忙付育嬰費、生活費，豈料事後張之明察覺有異，偷偷驗了孩子的DNA，意外發現自己竟被戴了綠帽、孩子根本不是他的，因此斷絕與黃女往來。

檢調統計，張之明在這段期間內涉及的不法前瞻計畫審核案，分布在屏東、澎湖、雲林、南投、嘉義、彰化共73件，涉及補助金額達34億餘元，但有關標案與工程品質尚查無弊端，不過除了張之明自己收受的賄賂外，他要廠商付給小三黃女的81萬元也被列為不法所得，共計7500萬餘元，創下近年公務員受賄金額最高的紀錄。

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