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快訊／涉貪7566萬！營建署前組長喝花酒養小三　被起訴求刑25年

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案。（圖／記者劉昌松攝）

▲營建署道路工程組前組長張之明不但收賄，還要業者幫忙養小三。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

營建署前組長張之明，因握有8年8千億前瞻計畫預算編列等決策影響力，涉嫌從2017年起，以透露投標預算計畫書編寫重點等方式，向業者收受賄絡，還接受廠商招待喝花酒50多次，席間遇到黃姓女藝術家，竟看對眼發生婚外情，事後要業者協助支付小三生活費、車貸、育嬰費，共貪得7567萬不法利益，台北地檢署28日依貪污收賄等罪起訴張之明並具體求刑25年，另外課長詹加欣、前立委助理張騰龍、業者陳登來也被起訴。

檢調獲報，本案關鍵人物勢力大生技張騰龍，過去長期為民進黨立委擔任助理，近年改換擔任國民黨鄭天財辦公室執行長，在立院認識了營建署道路工程組組長張之明，因此時常對外宣稱，在營業署有人脈可協助打點相關業務，2017年間，信創公司負責人陳登來為取得取能道路改善等相關前瞻建設標案，透過張龍騰引介認識了張之明。

▲▼營建署貪官張之明小三黃郁珊。（圖／記者劉昌松攝）

▲張之明的黃姓小三因與貪污案情無關，先前遭約談後請回。（資料照／記者劉昌松攝）

張之明指示部下課長詹加欣協助指點後，陳登來果然在標案得標率從50%直奔90%，也拿到了不少前瞻預算補助，因此陸續透過張騰龍支付了數千萬元賄款給張之明，張騰龍除了拿錢去還房貸，還轉投資、存入親友名下帳戶，更買了輛二手賓士車代步使用。

其他縣市廠商為了爭取地方上的道路改善工程等補助案，聞風而至，有人知道張之明性好漁色，多次從中南部北上，招待張之明到酒店喝花酒，甚至事先會傳送酒女照片給張之明先挑選，希望藉此能分得前瞻預算一杯羹。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案，立委執行長張騰龍。（圖／記者劉昌松攝）

▲遊走藍綠立委助理的張騰龍擔任白手套。（資料照／記者劉昌松攝）

另外道路工程材料商鑫城企業負責人江俊昇則是在錢櫃KTV找來開藝品店的黃姓女藝術家當飯局妹，沒想到張之明一見鍾情，不顧已婚身分，將黃女納為小三，但還承諾要買台MINI給黃女，但包括購車頭期款，生活費，甚至黃女佯稱懷有張之明骨肉後的扶養金，都是由張之明吩咐業者代為墊付。

全案在北檢忠組主任檢察官陳舒怡帶領即將調升主任的林紹燁，以及專組檢察官顏伯融、唐仲慶協力下，在7月發動首波搜索約談後，密集提訊在押人犯並持續蒐證，3個月內偵查終結，並將張之明、張騰龍、詹加欣、陳登來等4人起訴，其中除張之明外，3名被告因坦承犯行被檢察官請求減輕其刑。業者江俊昇、萮蘴工程負責人張惟傑2人獲緩起訴處分，條件昰個支付國庫200萬、50萬元。

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