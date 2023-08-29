營建署組長涉貪7千萬求刑25年　營建署：尊重司法結果

▲營建署道路工程組組長張之明貪瀆案。（圖／記者劉昌松攝）



記者陳家祥／台北報導

營建署道路工程組組長張之明涉嫌利用審核前瞻計畫補助機會，收受業者賄款及不正利益共計7567萬餘元，台北地檢署28日依貪污、洗錢等罪，對張提起公訴、求刑25年。對此，營建署表示，尊重司法偵查，另也向外界說明「提升道路品質」計畫審查機制，是經審議委員投票決定優選案件，並經內政部核決，強調組長並無核處之職權。

營建署說明，提升道路品質計畫之審核，是由12人以上的審議委員組成審議委員會，針對各地方提案計畫之必要性及效益進行審議，並落實查核委員審查及投票情形後，其審議與委員會投票結果均須提報內政部，方可完成核定，絕非單一審議委員或組長得以決定審議結果。此外，營建署進一步表示，後續道路組同仁僅負責幕僚作業，不得再擔任審議委員，以徹底杜絕關說情形。

營建署表示，案件獲內政部核定後，皆以正式公函通知地方政府辦理後續設計規畫及工程採購等事宜，後續採購權責屬地方政府，並非由本署直接辦理，再次強調中央無法介入也無權決定。

營建署指出，依據報載所稱相關案件73案，共34億元，依照公共工程技術服務建造費用百分比上限參考表，超過五千萬元至一億元部分，其設計及協辦招標決標費用4.3%估算，設計服務費不超過1.46億元；惟報載設計廠商交付賄款高達7,452萬元，已超出設計服務費用50%以上，似有經驗法則疑義。

營建署強調，本案已全力配合司法調查，也尊重檢方初步起訴的結果及注意被告無罪推定原則，後續也希望法院秉持毋枉毋縱原則，落實公平審判，釐清相關疑義。

營建署表示，張員自100年8月即擔任正工程司兼組長職務，此次涉嫌與立委鄭天財辦公室執行長張騰龍共同涉案，本署自7月14日張員羈押後，即依公務員懲戒法於同日辦理停職，相關涉案同仁也已立即調離主管職務，針對檢方所提起訴書內容，後續將盡速移送考績委員會，依法追究行政責任，絕不寬貸。

另外，營建署也表示，未來亦將不定期調整同仁工作負責區域職務，以貫徹職務輪調機制。營建署再次重申，要求全體同仁應清廉自持，謹慎自律，嚴格杜絕不當關說飲宴，遵守廉政倫理規範作為。