調查官投資im.B逾1200萬遭套牢　涉吸金不起訴但退佣2萬要受罰

▲法務部調查局局本部。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署偵辦p2p不動產借貸媒合平台im.B吸金案，認定主嫌曾耀鋒（化名曾國緯）涉利用名人代言或合照包裝「龐式騙局」，從2016年起吸金高達90億元，今依《銀行法》等罪嫌起訴曾男和女友張淑芬共31人，其中1名被指涉利用職務身分參與吸金的調查局曹姓調查官，因罪嫌不足獲不起訴，但他被查出曾退佣獲利2萬餘元、違反公務員不得兼職規定，將由調查局督察處進行後續查處。

調查局原本由桃園市調查處報請桃園地檢署指揮，從2017年間開始蒐證im.B吸金案情，今年（2023年）初im.B未準時付息引發越來越多投資人恐慌，北檢接獲刑事警察局回報受害人提供的線索，今年5月先一步拘提主嫌曾男和張姓女友等平台幹部到案，曾男父子和張女被羈押禁見。

調查局一度被質疑辦案進度遲緩有隱情，雖極力解釋因函詢主管機關金管會確認im.B經營模式有無違反《銀行法》而受延宕，並改由北部地區機動工作站加入檢警專案小組共同偵辦，但過程中又傳出調查局國會聯絡主管、台北市調查處組長、新北市調查處站主任、洗錢防制處退休官員與曾男聚餐，調查局澄清所屬是受朋友之邀出席大型春酒，不認識曾男也沒互動，仍難平息疑惑。

此時，曹姓調查官又被im.B自救會向媒體爆料，指他投資逾1200萬元被當成平台活廣告，利用身分優先領息共約100萬元，事發後又企圖仗勢提前拿回本金換取調查局不立案偵辦，調查局為此至少2度聲明澄清，曹男在官方舉辦金融展看到im.B設攤招攬，且前電視主播盛竹如為平台拍代言廣告，曹男才以個人身分投資、合法領息，至今1200餘萬元本金都沒領回。

北檢今偵結公布的案情顯示，曹姓調查官投資的1200餘萬元來源包括將自己房子抵押借款，以及邀請父親和妻子共同出資，吸金案爆發後，曹男不但沒利用職務身分施壓取回本金，反而深怕自己公職身分曝光，所以一直聯繫平台業務員將他混入其他受害人共同提告求償，別被人發現他是調查官。

檢方認定曹男只是受害人，今以罪嫌不足為由將他不起訴。但檢方查出曹男邀親友共同投資後，曾跟業務員協議退佣從中獲利2萬餘元，調查局認為曹男此舉違反公務員不得經商、兼職等規定，今責由督察處對曹男進行後續查處，並重申所屬不得從事投機性商業行為，更不容藉由職務身分營私謀利，若違反調查人員守則及公務員廉政倫理規範，一定從嚴究辦、絕不寬貸。