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社會 社會焦點 保障人權

盛竹如捲im.B吸金案　「只拍廣告」不起訴！調查官抽佣違規了

▲▼盛竹如。（圖／記者孫于珊攝）

▲檢察官相信盛竹如只是協助im.B拍攝廣告，並非代言或協助嫌曾耀鋒等人吸金詐騙。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

im.B吸金案自救會指控，因為看到知名主持人盛竹如代言，所以願意加入投資，但檢察官調查發現，盛竹如只是每年拿了20萬元的「廣告費」，念大字報錄製介紹影片，無證據顯示有犯意聯絡，所以處分不起訴。另外，調查局曹姓調查官被指曾威脅im.B優先還他1200萬本金，實際上他擔心身分曝光，連提告都不敢，但涉嫌違法兼差，要由調查局做行政懲處。

因加入im.B平台受害的投資人累計至今已有537人，警調單位目前仍在接收其他被害人提告程序，根據被害人所述，他們會得知im.B投資平台管道，最主要是因為在官方舉辦的「台北金融科技展」中，看到曾耀鋒主導的川晟集團金隆公司設有im.B櫃位，加上有的人自行上網搜尋「被動收入」，就看到im.B網站。

▲▼I’m.B詐騙自救會代表到北檢控告曾國緯、盛竹如等30人涉嫌詐欺 。（圖／記者劉昌松攝）

▲Im.B自救會代表到北檢控告盛竹如是詐欺共犯。（資料照／記者劉昌松攝）

再加上im.B不時會更新知名主持人盛竹如的介紹影片，讓投資人深信im.B是合法投資平台，因此陸續拿出資金參與投資，甚至有人把房產拿去抵押貸款，以為投入im.B平台的收益，遠比房貸利息還高，結果受騙上當。

盛竹如到案時強調，自己和金融公司無關，沒有幫im.B代言，也不是金隆公司的「形象大使」，每次都是透過經紀人聯繫，他先看過稿子內容似乎沒有問題，就到公司去唸出對方準備的大字報，讓對方拍攝影片、照片，實際上他根本不瞭解im.B或者p2p是什麼東西，只是把這幾次錄影當成在拍攝廣告。

檢察官因此認為，盛竹如以每年20萬的代價，拍攝廣告，並在錄製影片當天就取得收入，在盛竹如認知中，自己只是協助拍攝廣告，並無證據顯示他和曾耀鋒等人有犯意聯絡，協助違法吸收資金或詐欺的罪嫌，因此處分不起訴盛竹如。

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局將對曹姓調查官違規兼職部分進行行政懲處。（示意圖／記者黃哲民攝）

另外，自救會指控，im.B的發言人黃繼億曾公開指出，有調查官利用權勢要求提前拿回本金，換取讓調查局不立案調查整件吸金詐騙案，但檢察官調查發現，這位曹姓調查官的確投入了約1200萬元到im.B，不過曹男也是依照平台合約收利息，以為投資有賺錢。

直到吸金案爆發後，曹姓調查官不但沒有利用職務身分，要求提前拿回本金，反而很擔心自己的公職身分曝光，一直打電話給業務員，詢問是否有機會，讓他參與其他被害人提告行動，讓他夾藏在其間，避免被人發現有調查官也受害。

檢察官因此認為曹姓調查官只是受害人之一，也沒有從事施壓等不法，可是他除了自己拿房子抵押投資外，還找父親、妻子一起投資，從中分得約2萬元的佣金，則涉及違反《公務員服務法》不得擅自在外兼差的相關規定，但這部分行為並無刑責，將交由調查局依規定做行政懲處。

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