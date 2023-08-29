快訊／「政要名人加持」吸金90億　im.B曾耀鋒父子31人起訴

▲吸金主嫌曾耀鋒(左起)與女友張淑芬現遭收押禁見中 。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦p2p不動產借貸媒合平台「im.B」吸金案，先前發動3波搜索約談，歷經3個多月偵辦後，認定主嫌曾耀鋒找來名人當代言，還多次藉故與政要名人合照，用來取信投資人，吸引民眾「出資借錢」給有需要的人，但其實只是用假債權包裝的龐式騙局，2016年起，吸金高達90億元，檢察官29日偵查終結，依違反《銀行法》起訴曾和女友張淑芬等31人。盛竹如等5人不起訴。

檢警獲報查出，川晟機構旗下的台灣金隆科技公司實際名義負責人式曾明祥，實際由兒子曾耀鋒(化名曾國緯)掌控，在全台各地成立營運處或辦公室，向民眾聲稱每個人都可以自己當銀行家(i am BANK，簡稱imB)，只要透過P2P模式集資借錢給有需要的人，除定期收息8%到10%，還有不動產抵押權可做擔保。

▲金隆公司協理、im.B大帳房顏妙真經3度約談遭羈押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

由於im.B曾參加金管會指導、金融研訓院主辦的台北金融科技展，還找來名主持人盛竹如代言，加上曾耀鋒不時秀出自己和政商名人的合照，不少投資人因此上當，依im.B業務指示，將錢匯入「原始債權人」的帳戶，再由金隆公司依投資人認購債權比例配息，但這些其實都是假債權。

▲涉嫌提供人頭的im.B原始債權人陳正傑（左上起往右)、陳宥里、李耀吉、潘坤璜。（資料照／記者劉昌松攝）

依自救會成員估計，從2015年起，至少有5000人上當受騙，直到2022年年底開始，有投資人收不到紅利而驚覺受騙，向各處警調單位報案，2023年4月間，始終神隱的曾耀鋒曾舉行說明會，坦承所謂的債權幾乎都是假的，有被害人向北檢聲請保全證據，檢察官蔡沛珊立即指揮刑事局在5月4日發動首波搜索約談，並與先前立案調查的桃園檢調等單位合作，接連再2次搜索約談。

▲士林行政執行分署多次拍賣imB吸金案扣押物。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

全案至今仍有曾耀鋒、女友張淑芬、財務長潘志亮、大帳房顏妙真、新竹處長陳振忠等5人在押，而檢警調搜扣所得除現金300萬元、52個名牌包和各式名酒外，也查封了總值上億元的不動產45筆，其中包含主嫌曾耀鋒無償借給立委陳歐珀競選使用的宜蘭辦公大樓，北檢取得曾耀鋒等人同意後，啟動偵查中變價程序，經過多次拍賣名牌包、酒類、藝術品等動產變現近2000萬元，未來將分配給被害人。