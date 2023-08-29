傳賴清德下令因應整合戰？　綠否認：選票上印2人還4人都樂觀其成

▲民進黨2024總統參選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布獨立參選2024總統大選，並且展開連署，讓大選演變成四腳督局勢，傳出民進黨主席賴清德下令要因應藍營可能「整合」。民進黨團書記長莊瑞雄29日則回應，沒有下令，每個陣營都想贏，選票上印2個人還4個人都樂觀其成，民進黨就是全力拼戰、獲取最大選票。

對於是否有支持者想連署，莊瑞雄表示，立法院現在休會，區域委員都在選區拼戰，各辦公室有沒有接到不知道，但民進黨立場很簡單，民主政治每位候選人代表不同價值，郭董代表哪一派看不出來、柯文哲不藍不綠、侯友宜傳統老國民黨派、台派就是賴清德。

莊瑞雄指出，各陣營拼戰爭取民眾認同，民主政治就是爭取多元價值，樂見每一位總統候選人提出主張，最後由民眾做決定，民進黨不會因為誰要連署、要參選心情因此起伏，就是全力拼戰、獲取最大選票。

傳出賴清德下令要因應藍營可能「整合」？莊瑞雄表示，沒有下令，但輿情大家都會討論，選情瞬息萬變，每個陣營都想贏，選票上印2個人還4個人都樂觀其成，民眾也不會混淆。

民進黨立委許智傑則指出，非綠整合困難度高，但政治瞬息萬變，甚麼事情都有可能發生，因此隨時做好備戰狀態，是賴清德一貫的態度，民進黨完全不鬆懈，不論非綠陣營整合與否，「我們都有信心、要小心、戰戰兢兢、繼續認真，以一對一對決的態度，面對每一個候選人。」