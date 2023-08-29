奪46命！城中城大火明二審宣判　黃格格求交保...法官再押她2個月

▲高雄城中城前年10月發生大火。（ETtoday資料照片／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓前年10月14日發生大火，造成46死43傷，高雄地院去年8月5日依放火罪判處主嫌黃格格無期徒刑，褫奪公權終身，經上訴高雄高分院審理後，全案將於明（30）日上午二審宣判，而嫌犯黃格格羈押期間即將屆滿，合議庭法官認為黃格格有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

前年10月14日，城中城的住戶黃格格因對郭姓男友不滿，想破壞郭的家具，故意將未完全熄滅的淨香粉末，放在郭使用空間的沙發座墊上，任憑其燃燒，最終燒成大火，造成城中城大樓內46名住戶逃生不及而罹難。

▲高雄城中城大火嫌犯黃格格（右二）再遭延押2個月。（圖／記者吳世龍攝）

檢方調查發現，黃格格個性剛烈，感情控制慾強烈，嗜酒成性，常常無端怒罵，失控砸毀門窗玻璃，事後還傳訊給郭「要瘋陪你瘋」、「你想看到的事情，我一定做給你看，我不會騙你」，認定黃女是故意將未完全熄滅的淨香粉末，倒在沙發上，導致悶燒約30分鐘後發生閃燃，火勢快速蔓延，進而釀成重大悲劇。

檢方指出，當時火勢從一樓蔓延後，其實並沒有往上延燒，反而是因為煙囪效應，因此住在城中城高樓層的罹難者，大多是吸入濃煙窒息死亡，並非被火燒死，但仍造成重大傷亡。

▲高雄城中城大火釀46死慘劇。（圖／ETtoday資料照）

一審法官認為，放火罪的法定刑為無期徒刑或7年以上有期徒刑，在量刑的考量上，考量災情如此嚴重，雖然也與城中城大樓本身安全設備的不足有關，但黃格格只因為感情因素，想要破壞當時男友的家具，就在故意的情形下燒燬了家具並延燒到整棟城中城大樓，是一切的起因，這個行為造成46名被害人罹難，家屬因為被告的犯罪深感痛苦，因此量處最高度的無期徒刑，褫奪公權終身。

經上訴高雄高分院後，全案將在明（30）日上午二審宣判，由於黃格格的羈押期又將屆滿，據了解，黃格格以身體不適等理由向高分院聲請交保，但法官認為她涉犯重罪，有逃亡之虞，裁定延押2月，可抗告。