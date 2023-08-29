　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／週三「咖啡會」待拍板　郭台銘、侯友宜不談「誰正誰副」

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘主流將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日正式宣布角逐2024總統大位，同時仍希望在野各陣營「喝咖啡」整合出一組候選人，才有機會政黨輪替。知情人士透露，郭與侯確有直接聯繫管道，早在8月18日侯公開稱「三次登門拜訪都不得其門而入」時，郭就直接向侯表達不滿；雙方在郭宣布參選前一天亦有接觸。至於明（30日）是否會喝咖啡，則還在規劃中尚未拍板，不過一旦兩人見面，會循序漸進先以國政議題尋找共識為主，不會一開始就探討誰正誰副等敏感議題。

郭台銘昨正式宣布參選，在參選記者會上被問到，是否有與藍白總統參選人侯友宜及柯文哲事先進行溝通？對此，郭公開回答，「柯文哲說過溝通管道暢通，侯友宜也說彼此之間有直接溝通管道」，表達出三方溝通順暢之意。侯友宜昨也證實有此溝通管道，但雙方約定不對外公開，「既然郭董說有溝通，內容與方式就請大家去問他」。

近郭人士透露，郭台銘與侯友宜的確有直接溝通管道，早在8月18日侯公開稱「三次登門拜訪都不得其門而入」時，郭就直接與侯溝通，對侯這番話表達不滿，因為侯都是在行程結束後，時間很晚了才突然要拜訪，事前沒有任何一通電話告知，事後還以此向媒體放話，讓郭不太開心。該人士也說，在參選前一天，郭侯事先有接觸，且郭常打電話給侯，雙方可以直接溝通，對彼此心意、動向與想法都有掌握。

▲▼全國暨北區醫事團體侯援會-侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

至於郭台銘所稱的本週三喝咖啡，近郭人士表示，此事還在規劃當中，目前尚未拍板定案，但一定會有「咖啡會」且郭台銘希望越快越好，會在不預設前提之下談，也會循序漸進、由淺入深。該人士指出，預計第一次「咖啡會」以國政議題尋找共識為主，不會一開始就進入深水區，去談「正副總統參選人」的敏感議題，而私下雙方幕僚也都有穿針引線進行預備。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，正如侯市長所說，彼此有溝通管道，但談話內容與方式則不便透露；而週三是否會有咖啡會亦未可知。

ET快訊
iPhone 15「精準爆料」！　9色全陣容曝
快訊／台中高中生輕生　重啟調查結果出爐
「大家走著瞧 ！」　國民黨對挺郭派出招了
快訊／21歲騎士遭輾！　頭顱變形慘死
小提琴王子「睡兄弟女友4次」！　前女友起底是樂天女孩
「未戴安全帽」1男1女慘死　畫面曝光
球棒哥紅到國外！　臉書遭起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘會拼選到底？　民進黨團猜不透：要問關公或媽祖

傳賴清德下令因應整合戰？　綠否認：選票上印2人還4人都樂觀其成

評郭台銘參選「四不一沒有」　黃暐瀚分析1情況才會改變選情

幕後／週三「咖啡會」待拍板　郭台銘、侯友宜不談「誰正誰副」

「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

郭台銘宣布參選四腳督形成　藍營8位縣市首長立場一次看

民進黨重申：郭台銘參選是國民黨家務事　高層提醒「務必慎防」

郭台銘衝百萬連署！　最少要花20億

綠委稱郭台銘29萬連署「是問題嗎？」　籲支持者保護個資更重要

總統民調趨勢一致　日學者點「關鍵8月」：4年前決戰在此大勢底定

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

蘇拉颱風「往南修」！　周三、周四最靠近台灣

夜店PO文「絕無不法」　警大廳搜出毒品秒打臉

蘇拉「午後變強颱」最早20:30發海警！9／1可能有雙颱效應

郭台銘會拼選到底？　民進黨團猜不透：要問關公或媽祖

傳賴清德下令因應整合戰？　綠否認：選票上印2人還4人都樂觀其成

評郭台銘參選「四不一沒有」　黃暐瀚分析1情況才會改變選情

幕後／週三「咖啡會」待拍板　郭台銘、侯友宜不談「誰正誰副」

「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

郭台銘宣布參選四腳督形成　藍營8位縣市首長立場一次看

民進黨重申：郭台銘參選是國民黨家務事　高層提醒「務必慎防」

郭台銘衝百萬連署！　最少要花20億

綠委稱郭台銘29萬連署「是問題嗎？」　籲支持者保護個資更重要

總統民調趨勢一致　日學者點「關鍵8月」：4年前決戰在此大勢底定

郭台銘會拼選到底？　民進黨團猜不透：要問關公或媽祖

不只偷吃女籃球員！「鳥總」許智超花名冊再+1　外商女主管也淪陷

傳賴清德下令因應整合戰？　綠否認：選票上印2人還4人都樂觀其成

評郭台銘參選「四不一沒有」　黃暐瀚分析1情況才會改變選情

蘇拉颱風報到　台水六區處加強戒備並籲請民眾儲水備用

上節目談前夫「精子有問題」挨告洩個資　名嘴女醫一審無罪

復興SOGO「city'super」水產品出包！「黑鮪魚腹肉排」檢出一氧化碳

狂！阿土伯開轟締造完全打擊　太空人10年來第1人

英國「航管系統失靈」恐延誤數日！500航班取消　大批旅客滯留機場

16歲追夢籃球少年　南蘇丹馬魯阿登世界盃舞台

公車急轉彎！兒摔出推車　俄羅斯爸慘跌仍死命接住

政治熱門新聞

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

館長飆罵郭柯侯：看那些小人得志　你們可以忍

傳月領45萬當發言人　黃士修回應了

郭台銘買BNT打過該報恩嗎　鄉民：連署

郭台銘參選藏5風險！　學者：可能成為侯柯聯盟的催化劑

高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」

胡采蘋噴翁達瑞：出征MLB讓台灣人像鄉巴佬

郭台銘千億身價將成史上最有錢總統參選人

楊志良家暴說最新聲明　對特定人群道歉了

「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

獨立參選總統　歷年5組過關0當選

盧秀燕表態挺侯友宜：他是「大直男」

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

更多熱門

相關新聞

郭台銘參選衝微博熱搜　環球時報狠批親痛仇快

郭台銘參選衝微博熱搜　環球時報狠批親痛仇快

鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布展開獨立參選總統連署，消息傳出後立刻衝上微博熱搜前10名，也引起陸媒廣泛關注。大陸官媒《環球時報》今（29）日大篇幅報導，狠批郭台銘參選是「親痛仇快」，讓民進黨坐收「漁翁之利」。

「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

郭台銘宣布參選四腳督形成　藍營8位縣市首長立場一次看

郭台銘宣布參選四腳督形成　藍營8位縣市首長立場一次看

民進黨高層提醒「務必慎防」郭台銘

民進黨高層提醒「務必慎防」郭台銘

郭台銘衝百萬連署！　最少要花20億

郭台銘衝百萬連署！　最少要花20億

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

颱風假關鍵！蘇拉最快下半天陸警

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

獨家／李妍瑾答應男友求婚！

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面