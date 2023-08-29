幕後／週三「咖啡會」待拍板　郭台銘、侯友宜不談「誰正誰副」

▲鴻海創辦人郭台銘主流將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日正式宣布角逐2024總統大位，同時仍希望在野各陣營「喝咖啡」整合出一組候選人，才有機會政黨輪替。知情人士透露，郭與侯確有直接聯繫管道，早在8月18日侯公開稱「三次登門拜訪都不得其門而入」時，郭就直接向侯表達不滿；雙方在郭宣布參選前一天亦有接觸。至於明（30日）是否會喝咖啡，則還在規劃中尚未拍板，不過一旦兩人見面，會循序漸進先以國政議題尋找共識為主，不會一開始就探討誰正誰副等敏感議題。

郭台銘昨正式宣布參選，在參選記者會上被問到，是否有與藍白總統參選人侯友宜及柯文哲事先進行溝通？對此，郭公開回答，「柯文哲說過溝通管道暢通，侯友宜也說彼此之間有直接溝通管道」，表達出三方溝通順暢之意。侯友宜昨也證實有此溝通管道，但雙方約定不對外公開，「既然郭董說有溝通，內容與方式就請大家去問他」。

近郭人士透露，郭台銘與侯友宜的確有直接溝通管道，早在8月18日侯公開稱「三次登門拜訪都不得其門而入」時，郭就直接與侯溝通，對侯這番話表達不滿，因為侯都是在行程結束後，時間很晚了才突然要拜訪，事前沒有任何一通電話告知，事後還以此向媒體放話，讓郭不太開心。該人士也說，在參選前一天，郭侯事先有接觸，且郭常打電話給侯，雙方可以直接溝通，對彼此心意、動向與想法都有掌握。

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

至於郭台銘所稱的本週三喝咖啡，近郭人士表示，此事還在規劃當中，目前尚未拍板定案，但一定會有「咖啡會」且郭台銘希望越快越好，會在不預設前提之下談，也會循序漸進、由淺入深。該人士指出，預計第一次「咖啡會」以國政議題尋找共識為主，不會一開始就進入深水區，去談「正副總統參選人」的敏感議題，而私下雙方幕僚也都有穿針引線進行預備。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，正如侯市長所說，彼此有溝通管道，但談話內容與方式則不便透露；而週三是否會有咖啡會亦未可知。