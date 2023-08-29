蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

▲4縣市颱風假機率相對較大。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，可能在今天（29日）下半天發布蘇拉颱風陸上警報。氣象粉專說，周三晚間至周四期間，7級暴風圈剛好掃到，台東及台南、高雄、屏東地區（尤其是山區）達到颱風假的機會，較其它地區相對來的大。

「林老師氣象站」臉書指出，蘇拉颱風在後續北轉西北的運動路徑中，由於再度進入到適宜發展的有利海域，強度也迅速將再從中度颱風，增強到強烈颱風等級。

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▼蘇拉進逼台灣。（圖／NOAA）



「林老師氣象站」說，周三晚間至周四期間，蘇拉將以強烈颱風之姿，逐步逼近並影響台灣，這是最靠近台灣的時段，也是預期所伴隨的強風驟雨最為顯著的時段。

「林老師氣象站」提到，不僅有颱風主要結構紮實雨帶的移入，7級暴風圈也剛好掃到（同時也在10級暴風圈的邊緣），會不會放颱風假，這個階段最有希望！台東及南、高、屏地區（尤其是山區）達到颱風假的機會，也較其它地區相對來的大。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，蘇拉目前強度是中颱上限，可能會略微增強，但不見得會再變強颱，路徑比之前更加向南微調，預估可能穿過巴士海峽；若路徑沒向南偏太多，可能今日下半天仍會發布陸上警報，預估警戒區包括南部、恆春半島、東南部，澎湖可能也會有。

至於是否有機會放颱風假，林定宜表示，陸上警報發布期間，氣象局會提供風雨預報給各縣市政府，由縣市政府決定。

▼蘇拉最新動態。（圖／氣象局）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

