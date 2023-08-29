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颱風假關鍵！蘇拉最快下半天陸警　預估警戒區曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲蘇拉接近台灣中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

陸上警戒區是颱風假的關鍵！中央氣象局持續發布蘇拉颱風海上警報，氣象局預報員林定宜表示，可能在今天（29日）下半天發布陸上警報，預估警戒區包括南部、恆春半島、東南部，澎湖可能也會有。至於是否有機會放颱風假，他提到，陸警發布期間，氣象局會提供風雨預報給各縣市政府，由縣市政府決定。

氣象局觀測，蘇拉今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約460公里海面上，近中心最大風速每秒45公尺，7級風平均暴風半徑150公里，10級風平均暴風半徑80公里。

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▼蘇拉最新動態。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，蘇拉目前強度是中颱上限，可能會略微增強，但不見得會再變強颱，路徑比之前更加向南微調，預估可能穿過巴士海峽；若路徑沒向南偏太多，可能今日下半天仍會發布陸上警報，預估警戒區包括南部、恆春半島、東南部，澎湖可能也會有。

至於是否有機會放颱風假，林定宜說，陸上警報發布期間，氣象局會提供風雨預報給各縣市政府，由縣市政府決定。

林定宜表示，周三、周四颱風影響較大，東半部可能有局部大雨或豪雨，北部、南部有短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨；周五颱風外圍環流仍有些影響，各地有短暫陣雨，但逐漸減緩。

至於蘇拉是否和海葵颱風有雙颱「藤原效應」，林定宜分析，由於海葵的路徑和發展強度不確定性滿大，兩者距離將近1800公里，不同模式做出的結果不太一樣，海葵對台灣的影響及是否有藤原效應，仍要再觀察。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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