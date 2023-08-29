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-8還不夠！董至成越來越瘦再降6公斤　90天粉健康脫油帥歪網友

▲▼十時塑,花草茶,燃脂,董至成,紫花苜蓿,運動。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

原本胖到神豬附體的董至成，之前甩肉8公斤登八點檔客串一角，已讓不少觀眾驚艷，更被對手演員誇讚：「以前很大隻，現在少掉一半！」更沒想到，靠著天天喝花草燃脂茶的90天窈窕計畫，完全翻轉董哥的油雞體質，3個月過去不但8公斤沒復胖還越來越瘦！最近竟然再瘦6公斤，總計狂甩14公斤，清瘦模樣帥歪一堆網友，直呼：「董哥瘦太多了！看起來都回春了！」

不復胖又再瘦　狂甩14公斤

最近有一則新聞「扶老太太過馬路的善心人po網遭起底」，被發現善心人士原來是之前剛甩8公斤的董至成，除了善行被鄉民一面倒稱讚以外，更多人發現影片中的董哥體態又有變化！？「董哥怎麼越來越瘦！」、「這瘦了不只8公斤吧。」前所未見的小鮮肉身材引起瘋狂討論。

▲▼十時塑,花草茶,燃脂,董至成,紫花苜蓿,運動。（圖／業者提供）

要知道過去10年的董至成，是胖到快要90公斤的油膩大叔，加上快60歲的代謝緩慢，減肥更是困難重重，他說：「胖的時候不要說爬樓梯了，就連多走幾步路都氣喘吁吁，健檢幾乎都是紅字，更被營養師宣判，再這樣下去會少活十年，看著鏡子裡自己，驚覺自己不能再這樣下去！人生還有一半，要活得健康精彩才行！」

董哥痛定思痛除了運動，天天喝花草燃脂茶，沒想到效果驚人，「一開始減掉8公斤已經很開心了，現在3個月了不但沒復胖，還越來越瘦直接狂甩14公斤！」

▲▼十時塑,花草茶,燃脂,董至成,紫花苜蓿,運動。（圖／業者提供）

天天喝花草燃脂茶　粉健康、粉天然

從88公斤的油膩身形到如今瘦到變74公斤的清秀熟男，董哥說真的靠一股堅持不懈的精神，及連續90天天天喝花草燃脂茶才能做到！「我不改變作息就正常吃三餐，大概一個禮拜就覺得自己身體變輕覺得自己瘦了，2個多月的時候去打羽毛球，我竟然成功跳起來殺球，是我打球10年來第一次，瘦了8公斤以後，身邊的人都誇我瘦很多，但我還是繼續喝花草燃脂茶，有空就去運動、少喝酒，沒想到90天驗收日的那天，我又瘦了6公斤，整整甩掉14公斤，「跟以前的自己一比真的天壤之別，最重要的是喝十時塑是粉健康、粉天然的瘦身方式，邊吃邊燃燒、邊吃邊代謝，打敗復胖的體質，簡簡單單瘦下來！」

▲▼十時塑,花草茶,燃脂,董至成,紫花苜蓿,運動。（圖／業者提供）

藥草之王　啟動體內瘦素激增

鄭君玲營養師分析，「十時塑花草燃脂茶」能幫助快60歲的董哥不復胖還越減越瘦，成功甩14公斤，就在於成分中以藥草之王「紫花苜蓿」啟動體內瘦素，加上共十種花草複方，針對國人體質以黃金比例調配，達成去除油便、排腫去濕、體內瘦素激升的燃脂效能。

只要一天一杯「十時塑花草燃脂茶」就能越喝越瘦，「要知道瘦體素每增加1％就能減少0.3公斤的脂肪，3周能減去7公斤的體重。」加上配方中有南非國寶茶能預防三高，洛神花喝起來香甜可口，冰冰的喝更是清涼解渴，取代手搖飲天天喝，瘦得簡單又無痛。

▲▼十時塑,花草茶,燃脂,董至成,紫花苜蓿,運動。（圖／業者提供）

十分簡單時時在塑 天天一杯 喝出S線「十時塑」哪裡買?
●Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8tU
●MOMO購物網特惠組：https://chshop.work/re1js
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

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