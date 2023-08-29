全民運動是日常！花蓮勇奪「運動縣市大調查」全民運動榜金牌

▲▼花蓮十月份將舉辦的「2023花蓮太平洋國際龍舟節」是運動賽事的重頭戲。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

《遠見雜誌》最新發布「運動縣市大調查」中，花蓮縣在全民運動榜上榮獲一般縣市組金牌。其主因成功辦理2000年全民運動會、2022年全國中等學校運動會，今年十月份將舉辦「2023花蓮太平洋國際龍舟節」，申辦2026世界俱樂部龍舟錦標賽等，積極培養花蓮縣為健康樂活體育大縣，並且擴大縣民參與，這分殊榮堪稱是全體縣民榮譽。

自縣長徐榛蔚就任以來，秉持全民運動結合觀光休閒的施政方針，不僅蔚為風潮，顯現花蓮縣在運動賽事的積極性，更是深入鄉親日常生活。據《遠見雜誌》調查中指出，花蓮縣在「規律運動人口比例」「自行車道長度」等兩大項目奪冠，而在競技運動類全國性運動會參與人數為一般縣市組中第二、總錦標（總成績）一般縣市組第二的好成績。

規律運動人口比例方面，花蓮縣坐擁在好山好水好空氣的天然資源下，是發展體育的絕佳地點，孩子從小就在健康環境成長，擁有盡情奔跑、鍛鍊身體的寬闊場域及純淨空氣，加上學校師長、教練的努力栽培，使許多源自花蓮的運動健將在國際體壇上發光發熱，為國爭光。

▲花蓮長年推動自行車運動風潮歷久不衰，縣內自行車道長度為全國之最。

自行車道長度部分，自行車運動風潮已有相當長的年頭，且歷久不衰，而花蓮縣內狹長的地形也使自行車道長度為全國之最，花蓮縣政府積極推動「洄瀾漫波兩潭兩鐵路線周邊環境改善計畫」，以「友善的自行車騎乘環境」為主要目標，打造國際化、在地化自行車運動賽事、觀光、旅遊環境，讓全國乃至國際自行車好手齊聚花蓮，體能訓練、比賽也能同時享受沿途風光。

在硬體運動設施的更新與改善上，花蓮縣政府近年來偕立法委員傅崐萁積極爭取中央各部會資源，整建全縣運動場館與銀髮照護建設，如全中運與全民運期間整修全縣比賽場地，後續也整建花蓮運動休閒園區、美崙地區的全民運動館、兩潭兩鐵自行車道，以及打造348處社區式照顧資源據點與規劃十三鄉鎮市日照機構，將花蓮形塑為健康優質的幸福城市，吸引全國鄉親造訪花蓮、愛上花蓮。其中美崙地區的全民運動館，將是花蓮首座長者及身心障礙者皆適用的體育場館，讓「全民」運動不排除任何人。

▲選出20條花蓮絕美步道，鼓勵鄉親走親近大自然。

對於銀髮族的運動健身的鼓勵，縣府也不遺餘力地推廣，目前花蓮縣內計有三處銀髮健身俱樂部（慈濟大學、東華大學、碧雲莊社區發展協會)，今年預計將新增第四處銀髮健身俱樂部（吉安鄉勝安村活動中心），衛生局也正在積極地向中央爭取於2024年在鳳林鎮、瑞穗鄉增設銀髮健身俱樂部的示範點，讓長者能夠在地健康生活，提升全民運動風氣。

值得一提的是，在本次調查中，花蓮縣在競技運動類全國性運動會參與人數為一般縣市組中第二，人數為1826人，而花蓮縣人口僅約32萬人，卻能在排名中奪得第二，即表示花蓮縣擁有極高的人口比例為運動員，讓花蓮縣為全民運動的體育大縣。

▲花蓮設立各地區銀髮健身俱樂部，積極鼓勵銀髮族運動健身不遺餘力。

此外，全國眾多超級馬拉松賽事，好山好水好空氣的花蓮縣也是舉辦運動賽事的最佳場地，而花蓮縣擁有7座小百岳以及縣府舉辦20條花蓮絕美步道，鼓勵鄉親健走親近大自然，也因鄉親踴躍參與致活動期間不到一半部分獎項即已達上限，顯現花蓮獨特的山水風光深受鄉親及全民所愛，也是培養全民運動的最佳地點。

花蓮縣府將持續推動花蓮縣舉辦各項體育賽事、提升環境設備，讓體育帶動觀光，觀光結合體育！