太平洋3颱共舞！專家揭最新路徑「3地成暴雨熱區」　侵台時程曝光

▲天氣風險分析3颱未來發展或可能影響。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

記者閔文昱／綜合報導

台灣東方海面上有三個颱風發展中，分別是蘇拉、海葵、丹瑞，其中蘇拉將於周三、四影響台灣天氣，若轉北的時間較久、路徑長一點，直接侵台機率就會提高，此外，若是海葵增強的快一點或是移動速度加快，就可能跟蘇拉發生藤原（雙颱）效應，海葵未來將是大型颱風，其環流也可能影響北部。對此，天氣風險公司也分析三個颱風未來的發展或可能的影響，請民眾注意。

第9號颱風-蘇拉

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臉書「天氣風險 WeatherRisk」指出，蘇拉今明(28-29)日位於呂宋島東方海面北轉，對台灣尚無顯著風雨影響，但周三、四(30-31)日開始將往西北方移動靠近台灣、暴風圈將掠過南台灣，「目前來看，未來路徑仍有南北修正的幅度，不過仍提醒花東及恆春半島的朋友們，由於是距離颱風最近的地區，可能周三至周四會有些顯著風雨的時段，建議大家請先做好防颱準備，防範未然。」

到了周五，蘇拉就會逐漸遠離台灣，台灣就又會回到夏季午後雷陣雨的天氣型態。

▲蘇拉（左）、海葵（中）、丹瑞（右上）、8/28晚間8點最新位置。（圖／氣象局，下同）

第10號颱風-丹瑞

天氣風險公司表示，目前丹瑞颱風位於日本東方海面，距離台灣「實在有夠遙遠」，所以後續都不會有影響。

第11號颱風-海葵

天氣風險公司說明，目前海葵颱風則是位台灣東方約2000多公里遠的海面上發展中，不過由於受到太平洋高壓明確的導引氣流影響，預測移動的方向及速度皆較穩定的往西北方移動，將有機會於本周末靠近到日本琉球群島一帶，「短時間內對我們是不會有影響，本周四五可以再慢慢觀察。」

天氣風險公司整理，周三、周四蘇拉颱風將最接近南台灣，各地風浪增大，且首當其衝的花東至恆春半島率先會有較顯著的風雨發生機會，請大家務必留意颱風警報發布資訊。另外，周五待蘇拉颱風遠離後，則要注意海葵颱風靠近琉球群島的幅度，是否與現在預報有些差異，未來仍有待觀察。

根據氣象局資訊，蘇拉28日下午2時中心位於鵝鑾鼻東南方630公里之海面上，目前往北之後再轉西北移動，預估周三、周四是最接近台灣的時候，路徑仍有南北調整的機率，對天氣的影響仍有變化，強度方面清晨稍減弱，不過白天後逐漸增強；明日在基隆北海岸、東半部及南部沿海有長浪發生的機率，前往海邊請注意安全。

另外，丹瑞28日下午2時中心位於台北東北方2780公里之海面上，向東北東轉東進行，由於距離遙遠，對台灣無影響；而在關島北北西方海面的熱帶性低氣壓於28日上午8時增強為第11號輕度颱風「海葵」，下午2時中心位於台北東南東方約2260公里的海面上，未來朝西轉西北西移動，模式預估其強度發展分歧大，對台灣天氣、未來雙颱效應的影響仍需再觀察。