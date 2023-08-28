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蘇拉「走鋼索」擦邊台灣！專家曝2地恐暴雨關鍵：還沒安全下庄

▲「蘇拉」颱風最新的歐洲模式系集圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲「蘇拉」颱風最新的歐洲模式系集圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／綜合報導

蘇拉颱風進逼，周三、四離台灣最接近。氣象粉專根據最新的歐洲模式系集圖指出，蘇拉的整體路線已經比前2天西修不少，但周三之後的預報還沒完全定音，依目前來看，風雨最大的是恆春、屏東、台東，「但這預報，宛如走鋼索」，稍微貼陸一點，南部、花蓮風雨更明顯，「簡言之，差一點，就差很多。」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新的歐洲模式系集圖顯示，颱風蘇拉的路徑仍未確定，即便整體路線相較前兩天有所西修，然而對於周三後的預報依然存在較大的變數，未完全定型。目前有更多預測顯示，蘇拉有較大的可能性偏西移動，逼近廣東，但同時也有相當多的預測顯示其路徑將貼近台灣。

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▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲蘇拉颱風最新路徑預測。（圖／中央氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這種不確定頗為尷尬，因為蘇拉是一個小型颱風，風雨主要集中在其核心附近，雖然核心風暴非常強烈，但其範圍相對較小。因此，颱風中心與陸地的實際距離將成為關鍵因素。

根據目前的預報，蘇拉的核心可能會擦過南部地區，主要影響地區包括恆春、屏東以及台東。不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，這一預報猶如在走鋼索，稍微貼近陸地的情況下，南部和花蓮地區的風雨可能更為明顯，若蘇拉能夠保持距離陸地較遠的路徑，不排除全部驚險逃過。

▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，蘇拉的路徑「差一點，就差很多」，在颱風蘇拉的路徑尚未確定，且仍存在一定的可能性之下，不應過於放鬆警惕，「離安全下莊，還差一點！」

根據氣象局資訊，第9號颱風「蘇拉」28日下午2時中心位於鵝鑾鼻東南方630公里之海面上，目前往北之後再轉西北移動，預估周三、周四是最接近台灣的時候，路徑仍有南北調整的機率，對天氣的影響仍有變化，強度方面清晨稍減弱，不過白天後逐漸增強。

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