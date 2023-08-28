中颱蘇拉來勢洶洶　黃偉哲召開整備會議要求做好防颱整備

▲台南市長黃偉哲召開「蘇拉颱風台南市政府防颱整備會議」，嚴密監控颱風動態，為成立應變中心做好準備，籲請市民持續留意氣象資訊，市府嚴陣以待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央氣象局預報資料顯示，中度颱風蘇拉目前位於台灣東南方海面，暴風圈將逐漸影響台灣，預計29日發布海上颱風警報，市長黃偉哲28日召開「蘇拉颱風台南市政府防颱整備會議」，嚴密監控颱風動態，為成立應變中心做好準備，籲請市民持續留意氣象資訊，市府嚴陣以待。

市長黃偉哲表示，蘇拉颱風有可能會因為太平洋上的颱風牽引滯台，將對台南市造成重大影響。目前正逢一年一度的文旦採收季，28日前往視察文旦時，看見農民正在進行搶收作業，立即指示農業局加強宣導文旦等應景農特產之採收，如有缺工狀況，請評估協調國軍幫忙。另一方面雖然旱象已逐步緩解，水庫的蓄水量逐步緩升，但颱風離境之後，接續必須加強登革熱的防疫工作，立刻進行孳生源的清理。

黃偉哲市長同時要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，對於北門、七股、安南等地勢低窪地區，須注意防水閘門的關閉時機並預置移動式抽水機具，提前啟動防颱整備工作，並提醒各區公所務必備妥防水擋板、砂包等防汛備料，提供淹水熱點之市民領取地點及使用方式等資訊。

另外，請環保局針對羅馬旗，應加強通報業者拆除作業，如業者無法配合，必須確實執行開罰，另針對今年7月底杜蘇芮颱風期間，本市發生災情以路樹倒塌、傾斜為最大宗，為此特別要求工務局應加強樹木固定避免倒伏，並盡速處理路樹倒塌之災情。

葉副市長強調杜蘇芮颱風之後，市府團隊及區公所皆已進行災後檢討，提醒市府團隊必須汲取上次災害防救經驗，以維護市民安全。消防局長兼災防辦副主任李明峯指出，面對蘇拉颱風可能帶來的致災性風雨，消防局除已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強檢整各項防汛救災器材外，在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，務必於災害發生第一時間立即因應處置，守護市民安全。

災防辦王雅禾參議提醒，市民於颱風來襲前應對於私人所屬廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全，可於居家備妥存糧、清理居家排水，落實各項防颱準備，如有相關災情可撥打119或1999進行通報，並可至本府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解更多防颱資訊。