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LIVE／蘇拉海警發布！周三達巔峰「影響範圍曝」　氣象局最新說明

記者閔文昱／綜合報導 

中央氣象局預報資料顯示，中度颱風蘇拉目前位於台灣東南方海面，暴風圈將逐漸影響台灣，預計周三、周四(30日、31日)2天最靠近台灣，雨勢也最明顯。氣象局今晚11點30分發布海上颱風警報，預計晚間11點40分舉行記者會說明。

根據氣象局資訊，第9號颱風「蘇拉」28日下午2時中心位於鵝鑾鼻東南方630公里之海面上，目前往北之後再轉西北移動，預估周三、周四是最接近台灣的時候，路徑仍有南北調整的機率，對天氣的影響仍有變化，強度方面清晨稍減弱，不過白天後逐漸增強。

▲氣象局發布海上警報。（圖／氣象局）

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▲氣象局發布海上警報。（圖／氣象局）

氣象局預估，明天(29日)隨著颱風逐漸接近，東半部及恆春半島的降雨明顯增加，且雨勢越晚越多，請多加留意，而午後雷陣雨受颱風外圍沉降影響，降雨範圍減小，但中南部地區及北部山區仍有局部雷陣雨的機會，下午出門建議攜帶雨具備用。

到了周三、周四是蘇拉或其外圍雲系影響最顯著的時段，各地天氣皆不穩定，尤其東半部地區及南部山區雨勢最持續、明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率。

▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲蘇拉颱風8/28晚間8點最新位置。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，30日颱風強度將達到顛峰，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部及南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，30日因東風沉降增溫，桃園至彰化局部有較高溫度，感受高溫悶熱；31日颱風稍減弱，東半部及南部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

周五、周六(9月1日、2日) 蘇拉颱風外圍環流影響，台灣附近水氣多，各地仍有局部短暫陣雨；下周日、下周一(3日、4日)西半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲各國官方預測蘇拉颱風路徑。（圖／NCDR，點圖可放大）

氣象局指出，周三至周六(30日至9月2日)各地沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動；30日至9月3日適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區請注意海水倒灌及局部淹水等現象，請注意。另外，5日至7日東半部、南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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