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快訊／新北孕婦產後突血崩　失去呼吸心跳送醫…搶命1hr救回

▲▼新北市消防局第二大隊新莊分隊外觀 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市消防局第二大隊新莊分隊外觀 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名37歲邱姓孕婦28日在中正路上一家婦產科生產，沒想到下午3時許，婦人生產後突然大量出血，失去呼吸心跳，緊急對她實施CPR，並通報119請求協助，救護人員趕抵婦產科接手後送往亞東醫院急救，經過急救1小時後幸運救回一命，目前已恢復呼吸心跳。

新北市消防局第二大隊表示，孕婦若有血崩OHCA情形，可使孕婦身體右側墊高，或左側臥，避免胎兒壓到上下腔靜脈，始血液回流較為順暢，並實施心肺復甦。

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